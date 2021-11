Mercedes: Hamilton had slipstream moeten krijgen van Bottas

In Mexico-Stad maakte Red Bull in de trainingen nog de dienst uit, maar tijdens de kwalificatie sloeg Mercedes terug. Valtteri Bottas pakte de pole-position voor teamgenoot en titelkandidaat Lewis Hamilton. Een ideale uitgangspositie. Ware het niet dat Max Verstappen, derde in de startvolgorde, zondag beide Mercedes-coureurs buitenom passeerde bij de eerste bocht na de start. Daarna volgde een dominant optreden van de Nederlander, goed voor zijn negende zege van het seizoen en een extra grote voorsprong in het WK.

Volgens Hamilton liet Bottas bij de start "de deur open staan" voor Verstappen, die op zijn beurt verklaarde dat zijn actie "op het randje" was. Na de race gaf ook strategisch directeur James Vowles van Mercedes zijn visie op de eerste meters na het startschot. Volgens hem was het de bedoeling dat Bottas bij de start Hamilton zou helpen, door hem een slipstream te geven. "Onze strategie was eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Als Valtteri een goede start zou hebben, moest hij Hamilton achter zich meenemen en Verstappen blokken."

Maar Bottas kwam niet goed weg, in tegenstelling tot Verstappen en Hamilton. "Niet heel veel, misschien een meter of vier", aldus Vowles, "maar het lukte daardoor Hamilton niet om achter hem te kruipen. Daarbij was Verstappens start zo goed dat hij al heel rap naast Valtteri zat." Met z'n drieën naast elkaar kon Verstappen de beste lijn richting bocht 1 pakken. Vowles denkt dat ook het late remmen een rol heeft gespeeld. "De coureurs remden waar ze dachten dat het kon. Als je kijkt naar Verstappens opmerkingen naderhand, is het duidelijk dat hij aan het gissen was en hoopte op een goede afloop. Het pakte inderdaad goed voor hem uit."

Voor Bottas waren de druiven extra zuur. Hij werd in de eerste bocht aangetikt door de McLaren van Daniel Ricciardo, die zijn wielen in bocht 1 blokkeerde. De Fin werd zodoende ver teruggeworpen. Vowles stelt dat Red Bull in de Mexicaanse Grand Prix een betere auto had dan Mercedes, maar er waren in zijn ogen strategische kansen geweest als zondag beide Mercedes-coureurs in de voorste regionen hadden gezeten. "Als we na de start eerste en tweede hadden gelegen, denk ik dat we onszelf goed hadden kunnen verdedigen tegen Red Bull. Overigens denk ik ook dat als wij met een wagen op kop hadden gereden, met daarachter gelijk twee Red Bulls, het ook een moeilijk verhaal was geworden. Zij hadden dan een vroege en een late pitstop kunnen doen, waardoor wij voor een compromis hadden moeten kiezen."

Uiteindelijk is Vowles blij dat het nog een tweede plaats voor Hamilton is geworden. "We hadden een defensieve strategie gedurende de gehele wedstrijd. Voor Valtteri was het erg moeilijk; hij had meer verdiend. Als hij niet was geraakt in de eerste bocht, had er een op z'n minst een vierde plek in gezeten, ik denk zelfs een derde."