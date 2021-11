Kwalificatie F1 Grand Prix van Brazilië – Tijden, welke tv-zender en meer

Met de overwinning in de Grand Prix van Mexico heeft Max Verstappen een nieuwe stap gezet naar het ultieme doel: de wereldtitel. De Red Bull F1-coureur heeft met nog vier Grands Prix te gaan een voorsprong van 19 punten op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Met een goed optreden op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos komt de titel wel heel dichtbij, al kan het tij ook zomaar omdraaien met een sterke tegenstander als Mercedes.

Dit weekend experimenteert de Formule 1 voor de derde en laatste maal dit seizoen met een sprintrace-kwalificatie. Experimenteren is niet helemaal meer het juiste woord, aangezien de sport al bevestigd heeft in 2022 tijdens meer evenementen een dergelijk format toe te passen. Voor de titelstrijd betekent dit een extra kans op punten, aangezien de top-drie van de korte race op zaterdag beloond wordt. Door deze sprintrace, die de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaalt, wordt de gebruikelijke kwalificatie al op zaterdag verreden.

Video: Een rondje over het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië?

Datum: Vrijdag 12 november 2021

Start Nederlandse tijd: 20.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië vindt plaats op vrijdagavond 12 november om 20.00 uur Nederlandse tijd, 16.00 uur lokale tijd. Doordat de Formule 1 op Interlagos gebruikmaakt van het sprintrace-format, wordt de kwalificatie al op vrijdag verreden. De kwalificatie houdt wel het gebruikelijke concept aan met drie segmenten. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace op zaterdagmiddag. Het resultaat van die korte race vormt de startgrid voor de Grand Prix op zondag.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Brazilië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Q1 Vrijdag 12 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Q2 Vrijdag 12 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Q3 Vrijdag 12 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 13 november 16.00u - 17.00u 12.00u - 13.00u Sprintrace Zaterdag 13 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.00u Race Zondag 14 november 18.00u 14.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 19.15 uur

De Ziggo-voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Brazilië begint op vrijdagavond om 19.15 uur, 45 minuten voor de start van de sessie. Vanuit de studio in Hilversum blikken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos vooruit op de aanstaande kwalificatie, die de startvolgorde voor de sprintrace op zaterdag bepaalt. Het commentaar bij het liveverslag wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

In Nederland is de Formule 1 op televisie alleen te zien via Ziggo. Klanten van deze aanbieder kunnen via het gratis kanaal live naar alle actie kijken. De vrije trainingen, kwalificatie, sprintrace en Grand Prix van Brazilië worden hier uitgezonden. Wie geen abonnement bij Ziggo heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes sportzenders, waaronder Racing, Golf en Select. Op laatstgenoemde kanaal kan je live alle Formule 1-actie volgen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te zien met een abonnementsvorm bij Ziggo. Wie daar niet aan wil, kan het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kijk je ook live naar alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix, met deskundig commentaar van een verslaggever naar eigen keuze. Ook zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien, evenals analyses, documentaires en historische races. Bovendien krijg je tijdens de F1-weekends toegang tot extra features als live timing, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

Het laatste F1-nieuws tijdens de Grand Prix van Brazilië

Wil je het gehele weekend op de hoogte blijven van de laatste ins en outs uit Interlagos? Schakel dan eens in op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag vind je hier de F1-update. Hierin bespreken Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers de belangrijkste zaken van de dag. Het laatste nieuws komt uiteraard aan bod, evenals de meest opvallende momenten uit de besloten mediasessies, de waarheid achter de grootste geruchten en natuurlijk alles over de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton.

Stand in F1-kwalificatieduels

Mercedes

Lewis Hamilton 13-5 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 16-2 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 7-11 Lando Norris

Aston Martin

Lance Stroll 7-11 Sebastian Vettel

Alpine

Esteban Ocon 9-9 Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc 12-6 Carlos Sainz

AlphaTauri

Pierre Gasly 18-0 Yuki Tsunoda

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 5-11* Antonio Giovinazzi * Raikkonen ging in Zandvoort en Monza niet van start vanwege corona. Zijn plaats werd in beide weekends ingenomen door Robert Kubica.

Haas

Mick Schumacher 16-2 Nikita Mazepin

Williams

George Russell 18-0 Nicholas Latifi