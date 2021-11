Met vier races te gaan heeft Max Verstappen een gezonde voorsprong van 19 punten op titelrivaal Lewis Hamilton. Maar er zijn nog 107 punten in het spel, en dus ligt de strijd volledig open. Ook de komende wedstrijden zal de Red Bull-coureur op zijn gebruikelijke wijze de circuits aanvallen. Berekenend rijden zit niet in het aard van het beestje, zo erkent adviseur Dr. Helmut Marko.

“Max zal bij alle races voor de overwinning gaan”, zegt de Oostenrijker in gesprek met F1-insider. “Het is zinloos om op posities en punten te gaan letten, om zo aan het einde de titel te winnen. Dat zit niet in zijn aard. Bovendien leert de ervaring dat de foutenlast toen kan nemen als je minder hard gaat dan je gewend bent.” Daarmee doelt de Oostenrijker onder meer op de mispeer van Ayrton Senna in Monaco 1988. De Braziliaan leidde met bijna een minuut voorsprong en wilde het richting de finish wat rustiger aan doen. De concentratie verdween en Senna eindigde in de muur, waardoor de winst naar aartsrivaal Alain Prost ging.

Dr. Helmut Marko verwacht zeker niet dat Verstappen zich vergaloppeert door de focus te verliezen: “Max blijft ons nog steeds verrassen. Je denkt vaak dat hij op zijn topniveau zit, en dan kan hij nog weer een stapje maken. Het is ongelofelijk wat hij met zijn nog relatief jonge leeftijd allemaal al kan.”