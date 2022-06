Mercedes lost porpoising op, maar staat voor volgende uitdaging

Het Mercedes F1-team kende een beroerde seizoensstart met een auto die veel last had van bouncing en porpoising. Het was zo erg gesteld dat George Russell en Lewis Hamilton fysieke klachten kregen. De FIA heeft inmiddels een technische richtlijn uitgevaardigd die de situatie moet verhelpen. De race in Canada was met een derde en vierde plek bemoedigend voor het Britse raceteam. Toto Wolff zegt dat de focus van de renstal is veranderd. Hij stelt dat Mercedes porpoising de baas is geworden door de geleverde inspanningen van het team. Maar door de superstijve wagen en de lage rijhoogte die de renstal nodig heeft om goed te presteren, is het probleem nu dat de W13 het asfalt vaak raakt.

"In Barcelona zijn we porpoising de baas geworden", aldus de Oostenrijker. "We krijgen van de rijders nu opmerkingen over het gedrag van de auto. De auto's zijn veel te stijf. Het rijden over de kerbs is niet te doen en bouncing helpt ook niet mee. Ik zou het probleem tackelen in plaats van ontleden."

Wolff denkt dat Mercedes door het oplossen van porpoising de auto nu op eenzelfde manier kan afstellen als de concurrentie, die ook lijken te kampen met te stijve wagens. "Kijk naar vertraagde beelden van de twee snelste auto's en die van Alpine. Ze stuiteren op een agressieve manier over de kerbstones. Dat is waar coureurs over klagen: de stijfheid. Het is zaak om ernaar te kijken. Het is wel zo dat hoe gladder de baan, hoe beter. Hoe lager de kerbs, hoe minder we het zien."

Hoewel de race in Canada goed verliep, is er nog steeds werk aan de winkel om meer performance uit de auto te trekken. Wolff denkt dat dit met name gebeurt als de rijhoogte aangepast kan worden. "We moeten ervoor zorgen dat de auto meer downforce genereert, met een rijhoogte die niet zo laag is als beoogd. Er is nu een duidelijke richting: je ziet de auto's hoger worden. Dit is het gebied waar we performance moeten vinden."