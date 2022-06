Max Verstappen, die de beginfase van de race op het Circuit Gilles Villeneuve controleerde, maakte zijn tweede en laatste pitstop met nog 27 ronden te gaan en gaf de leiding over aan Carlos Sainz. Zes rondjes later had de regerend wereldkampioen het gat naar de Spanjaard net onder de acht seconden gekregen, maar crashte Yuki Tsunoda in de baanafzetting bij het uitrijden van de pitstraat. Uiteindelijk kwam de safety car de baan op en net op dat moment naderde Sainz de ingang van de pits. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat dit tot hectische taferelen leidde en dat de Spanjaard op het laatste moment naar binnen werd geroepen voor nieuwe harde banden.

Met een iets latere neutralisatie was Sainz de pitsingang voorbij gereden en een prooi geworden voor Max Verstappen en zelfs Lewis Hamilton. Dat duo stond op verser rubber. Binotto is trots op de snelle reacties van zijn team en coureur. Wel vindt de Italiaan dat de wedstrijdleiding sneller moest reageren toen duidelijk werd dat de auto van Tsunoda niet snel kon worden weggehaald. "Ik denk dat we slechts één seconde hadden om te reageren", zegt Binotto. "Zonder die snelle reactie was de situatie voor Sainz compleet anders geweest. Ik vind opnieuw dat de wedstrijdleiding sneller had moeten reageren. Het duurde opnieuw veel te lang."

Hoewel de harde banden van Sainz al flink versleten waren, was hij zonder safety car waarschijnlijk op de baan gebleven. De neutralisatie dwong de Italianen echter om actie te ondernemen. Binotto geeft toe dat er al met een schuin oog naar Hamilton werd gekeken, die liet ook snel bleek te zijn.

Op de vraag hoe de slotfase was verlopen zonder neutralisatie, antwoordt Binotto. "Dat is lastig te zeggen. Om fatsoenlijk te verdedigen had hij snelle rondetijden moeten klokken, Max zat er anders snel bij. Het was in ieder geval erg close geweest. We waren zelfs al bezig om te kijken of we op de baan moesten blijven of juist een pitstop moesten maken om onszelf tegen Lewis te beschermen. Hij had ook verse banden en was heel snel onderweg. We hielden alles nauwlettend in de gaten. Maar het blijft lastig om te zeggen hoe de race was verlopen zonder die safety car."

