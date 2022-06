FIA neemt om veiligheidsredenen maatregelen tegen porpoising

De meeste teams leken porpoising na zeven races aardig onder controle te hebben, maar tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan van afgelopen weekend was er toch weer een aantal auto’s extreem aan het stuiteren. Sommige wagens begonnen kort na het opkomen van het 2,2 kilometer lange rechte stuk al op en neer te deinen.

Met name de coureurs van Mercedes hadden het flink te verduren. George Russell zei door de vele vibraties moeite te hebben om te bepalen waar hij precies moest remmen voor de eerste bocht en voegde toe dat het een kwestie van tijd was dat er een ernstig ongeluk zou gebeuren. De Brit zou zijn zorgen hierover kenbaar hebben gemaakt tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond. Na afloop van de race was te zien hoe Lewis Hamilton moeite had om uit zijn Mercedes te klimmen. Door het vele hobbelen kampte hij met zware rugpijn.

Op de donderdag voor de Grand Prix van Canada deelt de FIA mee dat zij maatregelen neemt tegen porpoising. De internationale autosportbond maakt zich na overleg met haar doktoren zorgen over de gevolgen die het hobbelen kan hebben voor de veiligheid en gezondheid van de coureurs. In een statement valt te lezen: “Na de achtste ronde van het wereldkampioenschap Formule 1, waarin het fenomeen van porpoising en de effecten die dit tijdens en na de race heeft op de fysieke condities van de coureurs, weer zichtbaar waren, heeft de FIA besloten dat het vanwege de veiligheid noodzakelijk is om in te grijpen en de teams te vragen aanpassingen door te voeren die het fenomeen kunnen reduceren of elimineren.”

“In een sport waarin de deelnemers regelmatig snelheden van boven de 300 kilometer per uur halen, is het van belang dat de coureur zich volledig kan concentreren op het rijden. Buitensporige vermoeidheid of pijn die een coureur ervaart, kan significante gevolgen hebben wanneer het tot verminderde concentratie leidt. Daarnaast is de FIA bezorgd om de gevolgen die het heeft voor de gezondheid van de coureurs, nadat een aantal rijders recentelijk melding heeft gemaakt van rugpijn.”

De FIA heeft een nieuwe technische richtlijn uitgevaardigd waarin zij de teams op de hoogte brengt van de maatregelen die zij wil nemen. Zo is de autosportbond onder andere van plan om het design en de slijtage van de bodemplanken en de skids beter in de gaten te houden. Verder is de FIA aan het kijken hoe porpoising het beste gemeten kan worden, zodat vervolgens ook een limiet kan worden vastgesteld. De FIA heeft de teams gevraagd om met input hiervoor te komen. Naast deze maatregelen, die op korte termijn al effect moeten sorteren maar nog geen invloed zullen hebben op de Grand Prix van Canada, zal de FIA een technische meeting beleggen om te kijken hoe porpoising op de middellange termijn kan worden verminderd.

De voorgenomen maatregelen tegen porpoising zijn verre van onomstreden. In Baku werd al gesuggereerd dat het Mercedes-kamp hier alleen voor pleit omdat zij er zelf voordeel van zou hebben. Red Bull-teambaas Christian Horner liet na afloop van de race in Azerbeidzjan, waarin Max Verstappen en Sergio Perez een één-twee behaalden, weten dat hij het oneerlijk zou vinden als de FIA maatregelen zou nemen tegen porpoising. “Er zijn teams die problemen ondervinden, maar er zijn ook teams die er nauwelijks last van hebben. Het lijkt mij oneerlijk om degenen die hun werk fatsoenlijk hebben gedaan te straffen voor het feit dat enkele anderen er wellicht iets naast zaten met hun berekeningen.”