Wat kan Mercedes in Canada? "Hopelijk zetten we stap voorwaarts"

Mercedes heeft de zaken nog niet op orde in 2022. De W13 lijkt in potentie over goede snelheid te beschikken, maar aanhoudende problemen met porpoising en stuiteren op de rechte stukken zorgen ervoor dat die snelheid er lang niet altijd uitkomt. Ook in Baku was dat weer het geval en ditmaal leken de problemen nog groter dan in eerdere races. Met name Lewis Hamilton leek veel last te hebben van het gestuiter op de rechte stukken, hij stapte na afloop van de race dan ook met moeite uit zijn Mercedes. Teambaas Toto Wolff meldde vervolgens dat Hamiltons deelname aan de GP van Canada in gevaar zou zijn, maar zelf nam de zevenvoudig wereldkampioen de twijfels alweer weg.

Zo verschijnt Hamilton dit weekend gewoon aan de start in Montreal, waar hij in 2007 zijn eerste overwinning in de Formule 1 behaalde en daarna nog zes keer als winnaar over de finish kwam. Wel maken de Brit en zijn landgenoot George Russell voor het eerst sinds 2019 de reis naar Canada. "We zijn sinds 2019 niet in Montreal geweest, dus we kijken allemaal enorm uit naar de terugkeer", zegt Wolff in zijn vooruitblik op de GP van Canada. "Het is een geweldige stad en de Canadese fans hebben passie voor F1. Het circuit is een unieke uitdaging met chicanes die gescheiden worden door lange rechte stukken. We zijn benieuwd wat het weekend ons te bieden heeft en hopelijk kunnen we een stap voorwaarts zetten."

Die stap voorwaarts heeft Mercedes ook nodig, want in Azerbeidzjan was het inmiddels vertrouwde beeld weer zichtbaar: Red Bull en Ferrari bleven qua snelheid redelijk ver buiten bereik van George Russell en Lewis Hamilton, terwijl het team een voorsprong had op de middenmoot. Dat de Zilverpijlen uiteindelijk als derde en vierde over de finish kwamen, was dan ook vooral te danken aan het uitvallen van beide Ferrari's. "We hebben geprofiteerd van de pech van anderen, maar betrouwbaarheid is een belangrijke factor in de Formule 1. Er wordt in Brackley en Brixworth dan ook hard gewerkt om beide auto's aan de finish te krijgen", zegt Wolff, die ook ziet dat er veel energie gestoken wordt in het verkleinen van de achterstand. "Maar met een ondermaats presterend pakket, genoot ik er wel van dat het team samen ging strijden om met deze tools een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Die spirit gaat ons terug naar de strijd aan het front brengen."