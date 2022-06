Gridstraf Leclerc in Canada waarschijnlijk als turbowissel nodig blijkt

Charles Leclerc viel in Azerbeidzjan voor de tweede keer in drie races uit met technisch malheur. De rookpluimen die achter de Ferrari F1-75 hingen in Baku, verraadden dat er een probleem was met de krachtbron. Dinsdag bracht de Scuderia naar buiten dat de motor op woensdag in Maranello werd verwacht, waarna het onderzoek naar het exacte probleem van start ging. Een belangrijk onderzoek met mogelijk grote gevolgen voor Leclerc, die inmiddels in het kampioenschap aankijkt tegen een achterstand van 34 punten ten opzichte van WK-leider Max Verstappen. Mocht namelijk blijken dat de turbo de aanleiding voor de uitvalbeurt was, dan wacht de Monegask in Canada mogelijk een gridstraf.

Coureurs mogen namelijk maar een beperkt aantal motorcomponenten per seizoen gebruiken. Zo geldt voor de turbo dat er gedurende het hele seizoen 2022 maar drie exemplaren ingezet mogen worden. Momenteel zit Leclerc al op dat aantal. Vanzelfsprekend begon hij het seizoen met zijn eerste power unit, waarna hij voorafgaand aan de GP van Miami overstapte op de tweede krachtbron. Een race later viel Leclerc uit tijdens de Spaanse GP, waar de turbo en MGU-H de geest gaven. In Monaco maakte hij vervolgens gebruik van zijn allereerste krachtbron, omdat het krappe stratencircuit weinig nadruk legt op vermogen. In Baku verscheen de Ferrari-coureur weer met zijn tweede krachtbron op het asfalt, waarbij de turbo werd vervangen voor het derde exemplaar.

In Azerbeidzjan volgde dus opnieuw een motorisch probleem voor Leclerc, waarna teambaas Mattia Binotto kort na de race al zei dat de Monegask in Canada gebruik gaat maken van een nieuwe krachtbron. Daarbij liet hij overigens in het midden of het om de hele power unit gaat, of dat er slechts enkele componenten gewisseld worden. De turbo belooft echter het kritieke punt te worden. Als die niet gewisseld hoeft te worden, zit Leclerc voorlopig veilig en krijgt hij geen gridstraf. Dat geldt ook als Ferrari zijn allereerste turbo van het seizoen aan zijn tweede of derde krachtbron kan schroeven. Lukt dat niet en moet Leclerc naar zijn vierde turbo grijpen, dan volgt er een gridstraf van tien plaatsen op het Circuit Gilles Villeneuve.