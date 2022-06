Ferrari start onderzoek naar power unit Leclerc

Ferrari heeft een uitgebreid onderzoek opgestart naar de mechanische problemen waardoor beide rijders in Baku uitvielen. De power unit van Charles Leclerc wordt woensdag in Maranello onder de loep genomen, het onderzoek naar het hydraulische probleem bij Carlos Sainz loopt al. Ferrari liet in een kort statement weten: “De motor van Charles arriveert woensdag in de fabriek. De eerste beoordeling zou in de avond afgerond moeten zijn. De hydraulische componenten van de auto van Carlos zijn reeds onderzocht. Voor Canada is er een kortetermijnoplossing gevonden, er wordt ondertussen gewerkt aan een oplossing voor de middellange tot lange termijn.” Volgens Italiaanse berichtgeving ging bij de Monegask een onderdeel in de cilinderkop kapot, een element wat nog niet eerder stukgegaan is en wat ook niet door Ferrari zelf wordt geproduceerd. De turbo zou volledig afgeschreven zijn en is het de vraag of de PU nog te redden valt.

Teambaas Mattia Binotto benadrukt dat de formatie er alles aan zal doen om de problemen te verhelpen: “Ik kan het team niets kwalijk nemen. Ik weet hoeveel energie ze erin steken. Het is een lange reis. We raakten niet overenthousiast bij de start van het seizoen, en we zijn nu niet opeens verloren. We moeten nog een stap maken, dat is nu noodzakelijk. Als team blijven we een eenheid en werken we hard.”

Nieuwe achtervleugel uit Baku werkt naar behoren

Binotto is tevreden over de nieuwe low drag achtervleugel die in Baku voor het eerst werd ingezet. Volgens de Italiaan is de topsnelheid van de F1-75 daardoor een stuk verbeterd. De nieuwe low downforce achtervleugel werd eerder dit jaar al meegenomen naar Miami, maar bleef daar op de plank liggen. De vleugel verscheen in de straten van Baku wel op de wagens van Leclerc en Sainz. Het duo kon zich qua topsnelheid beter meten met rivaal Red Bull Racing. Volgens de teambaas hielp het nieuwe concept zowel met geopende DRS in de kwalificatie, als in de normale configuratie tijdens de race. Mede daardoor kon Leclerc in de beginfase Max Verstappen achter zich houden.

De verwachting is dat de vleugel in de komende races vaker ingezet wordt, waaronder komend weekend in Montreal. “Bij dergelijke downforceniveaus doen we niet veel onder voor Red Bull. De snelheden waren zeer vergelijkbaar”, aldus de teambaas. “Met zowel DRS open in de kwalificatie als met DRS gesloten zoals in de race, was de snelheid in elk geval goed genoeg om Max achter ons te houden op het rechte stuk en te kunnen verdedigen. De vleugel werkt naar verwachting. Het werkt vergelijkbaar met de versie op de Red Bull met vergelijkbare downforce. Dat geeft me vertrouwen dat we hem zonder problemen kunnen gebruiken wanneer dat nodig blijkt.”

Video: Charles Leclerc valt uit met motorproblemen in Baku