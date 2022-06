Pirelli: Veel vraagtekens voor de Grand Prix van Canada

Het Circuit Gilles Villeneuve was in de afgelopen coronajaren de grote afwezige op de Formule 1-kalender. Nu gaat er voor het eerst met de nieuwe generatie F1-wagens geracet worden op het semi-stratencircuit. Ook voor Pirelli heeft dat gevolgen. De Italiaanse bandenboer heeft dit weekend de drie zachtste compounds mee voor de race in Montreal, ondanks dat de slijtage vaak hoog ligt.

“Bij de terugkeer naar Canada hebben de teams wel een aantal vraagtekens”, zegt Isola in de preview van Pirelli. “Het weer is altijd een onzekerheid in Montreal, de data uit het verleden is drie jaar oud en we hebben nieuwe banden met andere compounds en constructies op een circuit dat zelden gebruikt wordt en daardoor is de degradatie van de banden altijd vrij hoog. Ten opzichte van het laatste bezoek aan Montreal zouden de coureurs meer stabiliteit moeten hebben van de compounds omdat ze werken in een breder window, ze kunnen daardoor tijdens de stints harder pushen.”

Op strategisch vlak is er veel mogelijk in Canada, zegt Isola. “Een interessant aspect aan het circuit in Montreal is dat het tijdverlies in de pitstraat minimaal is, een auto kan binnen twintig seconden na het passeren van de ingang van de pits weer op de baan zijn. Dat kan opties bieden op het gebied van strategie.”

De laatste Grand Prix van Canada in 2019 werd gewonnen door Lewis Hamilton voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Max Verstappen werd vijfde.