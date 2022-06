Ferrari-coureur Charles Leclerc claimde in de afgelopen vier Grands Prix keer op keer de pole-position, maar hij kon dat geen enkele maal omzetten in een overwinning. Erger dan dat is dat de Monegask door twee uitvalbeurten (in Spanje en Azerbeidzjan) en een strategische fout in Monaco zijn achterstand op WK-leider Max Verstappen zag oplopen tot 34 punten. Ferrari moet snel een oplossing vinden voor de aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen, wil de Scuderia nog mee kunnen doen om de hoofdprijzen. Red Bull-teambaas Christian Horner kiest de rol van underdog en benadrukt dat de formatie uit Milton Keynes nog niet op de lauweren kan gaan rusten.

“Ze hebben een heel erg snelle auto, met name op de zaterdagen”, begint Horner wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de titelkansen van Ferrari. “Op zondag zijn we zo goed als elke race aan elkaar gewaagd geweest. En dat was in Baku ook het geval, zo zagen we in de eerste ronden. Ze komen hun problemen heus wel te boven. Daar twijfel ik niet aan. Maar het lijkt me onvermijdelijk dat ze later in het seizoen richting het einde van het jaar straffen moeten incasseren. Uiteraard duurt het kampioenschap nog heel erg lang. We hebben in de voorbije vier of vijf races een enorme schommeling in punten gezien. Dat laat maar zien hoe snel de situatie weer kan veranderen.”