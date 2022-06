Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Canada

Winnaars:

Ook Montreal kan Max Verstappen inmiddels afstrepen als plek waar hij een Formule 1-zege heeft geboekt. Het is een race die de wereldkampioen graag op zijn erelijst wilde hebben. Het Circuit Gilles Villeneuve is één van de favoriete banen van coureurs, onder meer door het aanvallen van de kerbstones. "De kerbs zijn hier anders dan op de meeste circuits, echt nog old school. Het voelt een beetje als in karting." Tot 2019 was een derde stek Verstappens beste resultaat in Canada, anno 2022 is daar de best denkbare notering bij gekomen. Het is allesbehalve toeval. Met zes zeges in negen races is de Nederlander aan een ijzersterke serie bezig, misschien wel met zevenmijlslaarzen op weg naar titelverdediging. Van dat laatste wil men bij Red Bull (nog) niets weten, al blijft overeind dat de titelstrijd in rap tempo een andere wending heeft genomen. In Australië stond Verstappen 46 punten achter en gaf hij aan 45 races nodig te hebben om wereldkampioen te worden. Zes raceweekenden later ziet de wereld er compleet anders uit, waardoor de vraag opkomt: geldt die quote van Verstappen ook andersom? Hebben concurrenten nu ook 45 wedstrijden nodig om hem van de troon te stoten? Verstappen wijst zelf naar de grote rol van de betrouwbaarheid en hoe snel de titelstrijd een twist kan krijgen. Feit is echter dat Verstappen momenteel geen krimp geeft en het ene succes aan het andere rijgt, ook als de race pace zoals in Canada eens niet superieur is.

In de persconferentie na afloop liet Verstappen namelijk optekenen dat Ferrari zondag iets sterker was. Ook de man op P2 was die mening toegedaan: Carlos Sainz. De Spanjaard noemde zichzelf de snelste man op de baan, maar kon dat voordeel niet omzetten in zijn eerste F1-zege. "Gezien de topsnelheid van Red Bull heb je aan een voordeel van twee of drie tienden per ronde niet genoeg." Desondanks mag Sainz tot de winnaars worden gerekend. Met Charles Leclerc achteraan de grid moest hij de kastanjes uit het vuur halen voor Ferrari en dat heeft hij prima gedaan. Hij heeft zijn huid duur verkocht. Het belangrijkste aspect voor Sainz is nog wel dat hij de F1-75 in Montreal blind kon vertrouwen. Dit is anders geweest. "We hebben wat dingen aan de auto veranderd om die meer naar mijn zin te krijgen. Die veranderingen lijken te werken." De scharlakenrode bolide past nu beter bij de rijstijl van Sainz dan aan het begin van dit seizoen en een glimp van de potentie werd dit weekend zichtbaar. Sainz durfde te pushen, the wall of champions te naderen en Verstappen vol onder druk te zetten. Het heeft nog niet het gedroomde resultaat opgeleverd, maar wel een welkome boost voor het zelfvertrouwen.

Leclerc met zijn inhaalrace of Zhou Guanyu met zijn puntenfinish, ze hebben allebei reden om een stekje aan deze kant van de rubriek te claimen, maar de voorkeur gaat uit naar de man die voor de tweede keer dit jaar op het podium stond: Lewis Hamilton. "Na de herstart probeerde ik uit alle macht te vechten met deze gasten, maar het lukte niet. Daar hebben we de auto nog niet voor", concludeerde de zevenvoudig wereldkampioen met een lach in de persconferentie. Dat die lach terug bleek, was goed nieuws. Hamilton was goed gemutst op een circuit dat hij liefheeft. Daar moet bij gezegd dat Hamilton zelf ook lof verdiend. Veel trainingstijd heeft hij door het vloerexperiment op vrijdag en een natte derde training niet gehad, maar hij stond er toen het moest: een knap optreden. Het stuiteren was ook vele malen minder dan in Baku en Mercedes heeft de rijhoogte niet noemenswaardig hoeven aanpassen, hetgeen een verlies aan rondetijd zou betekenen. Het komt mede doordat de FIA dit weekend nog niet heeft ingegrepen en in Canada slechts data heeft verzameld. In de persconferentie liet Hamilton trouwens doorschemeren dat zo'n ingreep in de huidige situatie ook helemaal niet nodig is: "Nee hoor, de rug voelde dit weekend stukken beter aan."

Verliezers:

Aan de andere kant het spectrum is Sergio Perez te vinden. Na zijn zege in Monaco en de zaterdag in Baku begon de Mexicaan te geloven dat 2022 zijn jaar kan worden. Dat geloof is nog niet helemaal weg, maar sindsdien is het wel bergafwaarts gegaan. Zo had hij in Azerbeidzjan geen antwoord op de race pace van Verstappen en is het weekend in Canada rampzalig verlopen. Beroerde trainingen door een verkeerde afstelling, een schuiver op zaterdag en een DNF op zondag. Die schuiver op zaterdag kwam in listige omstandigheden en was - zo bevestigde Perez later - honderd procent een rijdersfout. Het leverde hem veel werk voor zondag op, maar de race kwam ook al vroegtijdig ten einde. Perez duidde in eerste instantie op een motorisch probleem, maar Helmut Marko bevestigde later dat het om de versnellingsbak ging. Hoe dan ook: Perez' achterstand op Verstappen is in rap tempo opgelopen tot 46 punten, waardoor de verhoudingen bij Red Bull weer even helder zijn.

De tweede verliezer komt ook uit de Red Bull-koker en luistert naar de naam Yuki Tsunoda. De Japanner tekende met afstand voor het meest kolderieke moment van de zondag door bij het uitkomen van de pitstraat rechtdoor te schieten en zijn bolide aan de buitenkant van bocht 2 te parkeren. Het gebeurde overigens ook tamelijk hard, hetgeen alles zegt over de oorzaak: een beginnersfout, Tsunoda was veel te enthousiast op nieuwe en nog koude banden. Op zaterdag worstelden veel coureurs met de pit exit doordat de baan nog nat was en het buiten slechts elf graden was, maar voor de miskleun op zondag bestaan eigenlijk geen excuses. "I made a mistake", zei Tsunoda dan ook droogjes, alvorens hem een walk of shame door de paddock wachtte.

Haas competeert het rijtje en dat komt vooral doordat het team na de goede zaterdag bijzonder ver is weggezakt. Mick Schumacher werd in Montreal getroffen door de pechduivel en kon zijn lovenswaardige kwalificatie geen vervolg geven. Een probleem met de Ferrari-motor was er debet aan. Bij Kevin Magnussen is het een ander verhaal. De Deen werd door de wedstrijdleiding gesommeerd om binnen te komen doordat het rechter uiteinde van zijn voorvleugel los bungelde. Magnussen toonde zich nadien boos, omdat de wedstrijdleiding zou zijn gezwicht voor een boordradio van Esteban Ocon. De andere kant van het verhaal is echter dat het gedrag van Magnussen allesbehalve slim is. Net als in Barcelona kwam hij in aanvaring met Hamilton in de openingsronde, maar door het verschil in race pace had hij dat gevecht helemaal niet aan moeten gaan. Het is lovenswaardig dat hij het mes tussen de tanden heeft bij de start, maar van een ervaren kracht mag je ook gogme verwachten. Het scoren van punten is goud waard voor Haas waardoor het een kwestie van pick your battles had moeten zijn. Magnussen leek dat niet te begrijpen en heeft daarmee aan het begin van zijn eigen malaise gestaan.

