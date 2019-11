Mercedes baalt van "beginnersfout" in slotfase GP Brazilië

Hamilton reed in de slotfase van de race op Interlagos achter Max Verstappen op de tweede plaats. Door een clash tussen de Ferrari’s kwam de safety car voor de tweede keer in korte tijd naar buiten. Tijdens de eerste safety car-periode was Verstappen naar binnen geweest. Vervolgens had de Nederlander kort werk gemaakt van Hamilton op verser rubber.

Team liet beslissing aan Hamilton

Toen Hamilton de pits naderde kreeg hij de boodschap van engineer Peter Bonnington dat hij naar binnen mocht komen als hij wilde en maar één plaats zou verliezen. Uiteindelijk zou Hamilton twee plaatsen verliezen: één aan Alexander Albon en één aan Pierre Gasly.

Aanvankelijk legde Hamilton de beslissing bij zijn engineer neer, om vervolgens daarop terug te komen en naar binnen te gaan. Op het verse rubber had hij maar twee ronden om Albon en Gasly weer voorbij te gaan en vervolgens nog jacht te maken op Verstappen. Na Gasly te zijn gepasseerd tikte Hamilton Red Bull-rijder Albon van de baan. Dat kwam hem na de race op een straf van vijf seconden te staan, waardoor hij uiteindelijk naar de zevende plaats terugviel.

Beginnersfout

Technisch directeur Allison geeft toe dat het niet verstandig was om de keuze te laten aan de coureur, vooral gezien het feit dat Hamilton niet de juiste informatie had over het aantal plaatsen dat hij zou verliezen bij een stop. “We gaven feitelijk onjuiste informatie, want we zouden twee plekken inleveren. We hadden geen rekening gehouden met Gasly en daarnaast met de hoeveelheid troep op de baan. De safety car nam veel meer tijd in beslag dan we hadden verwacht. Dat was een beginnersfout: de auto was niet goed genoeg voor de zege en we probeerden te veel om dat wel voor elkaar te krijgen. Dat was onze fout.”

Allison wilde de schuld niet bij Hamilton leggen, ondanks dat de Brit uiteindelijk de beslissing nam. “Eigenlijk is het gewoon helemaal onze eigen fout”, benadrukte hij. “Want we dachten dat we een mogelijkheid zagen. Wij wisten ook niet wat de juiste beslissing was. Maar er was een mogelijkheid. We dachten: laten we Lewis de kans geven om zijn mening te geven. Dat hadden we nooit moeten doen, want hij had niet de juiste informatie. Ten eerste was het aantal verloren plaatsen niet correct en daarnaast hadden we zelf dat besluit moeten nemen. Hij deed het uiteindelijk, ook omdat hij ervan houdt om te racen. Maar het was onze fout.”

De technische directeur van Mercedes realiseerde zich direct dat het team fout zat. “Op het moment dat hij achter Gasly de baan op kwam dachten we gelijk: ‘Waarom hebben we dat gedaan?’”