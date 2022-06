Gajser winnaar Duitse GP, Vlaanderen knap vierde in tweede manche

Seewer voerde de tweede manche vanaf de start aan en wist Gajser de gehele manche achter zich te houden. Jonass ging na een uitstekende eerste manche (tweede) al vroeg in de tweede manche in de fout. De Let viel terug tot achteraan en kwam niet meer in de buurt van de negende plaats die hij nodig had om alsnog naar het podium te gaan.

Achter het leidende duo eiste Jorge Prado een vrij eenzame derde stek op, waarop hij ook in de einduitslag bleef steken. Vlaanderen reed na een uitstekende openingsfase enkele toppers voorbij om naar de vierde plek te gaan. De geboren Zuid-Afrikaan liet maar weer eens zien dat als de starts goed zijn, hij de snelheid heeft om met zich in de top-vijf te mengen.

Het karakter van de baan leent zich bepaald niet voor inhaalacties en zo gebeurde er tijdens de manche maar weinig. Achter Vlaanderen werd Ruben Fernandez vijfde. De Spanjaard pakte hetzelfde aantal punten als Prado, maar miste dus net het podium. Mitchell Evans werd zesde voor Romain Febvre en Glenn Coldenhoff, die zijn podiumreeks na drie stuks op rij zag eindigen. Jeremy van Horebeek en Jordi Tixier completeerden de top-tien.

Jonass zou zich terugvechten tot de dertiende positie, maar zoals gezegd niet meer in de buurt komen van het podium. Brian Bogers werd zeventiende.

Geerts profiteert van uitvallen Vialle

In de MX2 was er een onverwachte wisseling van de wacht. Door een probleem met de motor viel Tom Vialle uit vanaf de tweede plaats. De WK-leider zag zijn voorsprong daardoor verdampen. Jago Geerts nam de tweede plaats over en finishte ook op die plek. Daarmee ging de Vlaming over zijn titelrivaal heen en staat hij nu acht punten voor. Geerts' teammaat Thibault Benistant won de tweede manche en de tweede GP. Mikkel Haarup werd derde in de einduitslag.

Over twee weken is de eerstvolgende GP van het seizoen, in Indonesië.