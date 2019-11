Internationale media over Verstappen en Ferrari in Brazilië

Gazzetta: Superoverwinning Verstappen, ramp compleet bij Ferrari

En waar kunnen we daarvoor beter beginnen dan in Italië. In de grootste sportkrant van het land is de tweespalt goed zichtbaar: enerzijds zag men een prachtige race, anderzijds was het huilen met de pet op bij de nationale trots. En dat terwijl het nog zo mooi begon voor één van de Scuderia-mannen. Zo noemt de Gazzetta het begin van de race nog 'een Leclerc-show'. Maar in de 66ste ronde zou het tij dramatisch keren: "De situatie bij Ferrari wordt steeds ingewikkelder. Een paar ronden voor het einde komt Leclerc langs Vettel op het rechte stuk, waarna Seb op het volgende rechte stuk wil antwoorden: hij gaat naar rechts, komt naast de Monegask en maakt dan een kleine beweging naar links. Disastro compiuto", oftewel ramp compleet.

Over Verstappen trouwens niets dan lof in de Gazzetta. De Nederlander pakte volgens de journalist van dienst 'una super vittoria'. Naast de individuele prestatie van Verstappen ziet men in Italië dat hij daarvoor profiteerde van de steeds beter wordende Honda-motor, bijvoorbeeld na de eerste undercut van Hamilton. "Dit was bij Hamilton, die boos was dat hij niet goed werd geïnformeerd, te wijten aan zijn Mercedes-motor, waarmee hij op de rechte stukken duidelijk langzamer was dan Verstappen." De Limburger besliste een 'zenuwslopende race' uiteindelijk na de safety car in zijn voordeel met wederom een fraaie manoeuvre en kreeg in het restant nog een extra cadeautje. "Nog meer goed nieuws in de slotfase voor Verstappen, die de derde plaats in het kampioenschap door beide Ferrari-coureurs zo in de schoot geworpen kreeg."

Bild: Verstappen heeft inhaal-gen, Ferrari's op de schroothoop

In Duitsland benadrukt men vooral het mooie van de sport. Juist op deze onvoorspelbare dagen, met een Toro Rosso en McLaren op het podium, blijk hoe wonderschoon de Formule 1 kan zijn. Of zoals Bild het omschrijft: 'Formel 1-Wahnsinn in Brasilien'. Over Verstappen komt de Duitse krant bijna superlatieven tekort: "Max Verstappen (22) is de man met een overdosis van het inhaal-gen. De Red Bull-ster wint de Formule 1-race in Brazilië en haalt daarvoor tweemaal wereldkampioen Lewis Hamilton in op de baan." Tegelijkertijd brengen de Duitsers maar wat graag in herinnering dat het nog mooier had kunnen zijn: Red Bull was op weg naar een 'Doppelsieg', een één-twee dus, maar Hamilton stak daar op tamelijk lompe wijze een stokje voor.

Toch hoeft Red Bull-teambaas Christian Horner maar even naar Ferrari te kijken om nog veel en veel meer leed te zien. "Ferrari's op de schoothoop! Vettel en Leclerc crashen samen", deze tekst van Bild zegt eigenlijk alles. Alhoewel men de schuldvraag in het raceverslag nog onbeantwoord laat, wijst men vooral op het structurele probleem in Maranello. "Het is gewoon de volgende aanvaring tussen beide teamgenoten. Eerder hadden ze het in Monza, Singapore en Sochi ook al met elkaar aan de stok, al leidde dat nog geen enkele keer tot een dubbele DNF."

Sky Sports: Ferrari-coureurs als kleine kinderen, echte F1-klassieker

Volgens Sky-analist Damon Hill is de maat met deze klap ook wel vol. Ferrari moet volgens hem ingrijpen om ervoor te zorgen "dat beide coureurs zich niet meer als kleine kinderen gedragen." Alhoewel Mattia Binotto in een eerste reactie niemand openlijk de schuld wilde geven, is Sky Sports minder krampachtig. Het Britse medium wijst eerder naar Vettel. "Leclerc haalde Vettel in op nieuwe banden, maar de viervoudig wereldkampioen knokte zich na de Senna Esses weer terug. Eenmaal naast Leclerc trok hij naar links en raakten de rode auto's elkaar. Het contact was minimaal, maar leidde wel tot uitvalbeurten voor beide auto's."

Mede hierdoor gaat de race volgens Sky Sports de boeken in als een 'F1 classic', na Hockenheim al de tweede van dit seizoen. "De race op Interlagos was een echte F1-klassieker, met wiel-aan-wiel gevechten tussen Verstappen en Hamilton, bijna een drama voor Red Bull in de pitstraat en een slotfase vol crashes en eigenlijk complete chaos." Dit gebeurde echter allemaal achter de rug van Verstappen, die geholpen door een ijzersterke auto zijn achtste F1-zege behaalde. "Dit was uiteindelijk dé dag van Verstappen, die de hele race superieur was. Maar daarachter gaf Brazilië ons nog zoveel meer stof tot napraten en nieuwe helden", wijst de journalist van dienst op de eerste podia voor Pierre Gasly en Carlos Sainz.

Equipe: Verstappen misschien wel de meest getalenteerde coureur

In Frankrijk is het vanzelfsprekend niet alleen Verstappen of Ferrari dat de klok slaat. Nee, de prachtige revanche van Pierre Gasly wordt daar uitgebreid en volkomen terecht belicht. "Nadat Pierre Gasly in de zomerstop werd gedegradeerd naar Toro Rosso, had hij niet kunnen vermoeden dit seizoen nog op het podium te staan." Maar het werd toch de waarheid, hij stond er zelfs samen met zijn oude teamgenoot, die van L'Equipe het rapportcijfer 9,5 krijgt. "Als hij achter de schermen geen rare dingen doet, bewijst Max Verstappen dat hij een uitstekende coureur is. Misschien wel de meest getalenteerde van het hele stel. Zo nam hij in Brazilië een jaar na dato revanche voor de stomme botsing met Esteban Ocon."

In schril contrast met de lof voor Verstappen staat de meedogenloze kritiek voor Ferrari. Beide coureurs van de rode brigade worden beoordeeld met een 2,5. "De strijd om het leiderschap binnen Ferrari had voorheen nog niet geleid tot een botsing op het circuit. Nu wel, waardoor de spanningen waarschijnlijk nog veel verder zullen oplopen." Opmerkelijk genoeg acht L'Equipe beide rijders even schuldig aan het debacle. "Op de beelden is te zien dat geen van beide coureurs meer verantwoordelijkheid draagt dan de ander. Maar het resultaat is wel voor beide heren hetzelfde: een nulscore en waarschijnlijk een aantal vermaningen in het Italiaanse motorhome."

