Gajser domineert eerste manche MXGP Duitsland, Coldenhoff P10

Gajser zag op zaterdag zijn grootste concurrent in de strijd om de WK-titel, Maxime Renaux, met een blessure uitvallen. De Franse Yamaha-rijder viel hard van de finishbult nadat hij zijn motor verloor en liep vier breuken in zijn rug op. Zodoende ging hij niet meer van start in Teutschenthal op zondag.

Romain Febvre is wel terug van weggeweest en liet zich direct goed zien. De Fransman rijdt voor het eerst sinds eind 2021 weer een GP en reed lang op de derde positie, achter kopstarter Gajser en Pauls Jonass, die in Duitsland zijn beste weekend van het jaar kent. Alleen Jeremy Seewer ging nog voorbij aan Febvre, die Ruben Fernandez, Mattia Gaudagnini, Jorge Prado en Mitchell Evans wel achter zich hield. Coldenhoff kwam niet verder dan P10 achter thuisrijder Henry Jacobi. Een vierde podium op rij zal dus erg lastig worden, al slaagde Coldenhoff daar een week eerder, vanaf P12 wel in. Calvin Vlaanderen werd twaalfde, Brian Bogers eindigde als zeventiende.

Gajser domineerde tot nu toe iedere sessie op de harde en stoffige baan. Door de hitte is het lastig voor de lokale crew om de baan op orde te houden. Dat resulteerde voor de eerste manche in een stoffige baan.

Vialle en Geerts duelleren in MX2

In de opstapklasse MX2 was het lang wachten tot in de laatste twee ronden het duel losbarstte tussen WK-leider Tom Vialle en uitdager Jago Geerts. Foutjes van de Franse KTM-rijder zorgde ervoor dat Geerts een kans zag en bijna bovenop Vialle sprong. Vervolgens ontbrandde een flinke strijd op de baan, maar was het lastig inhalen voor de Vlaming, die wederom averij opliep in het WK. Thibault Benistant werd derde. Kay de Wolf moest zich vanuit het achterveld terug zien te vechten en werd de beste Nederlander op P11. Kay Karssemakers werd veertiende.