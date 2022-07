Renaux pakt manche 2, Coldenhoff weer vierde

Renaux verschalkte vroeg in de race al teamgenoot Seewer en gaf de leiding niet meer af. Tim Gajser werd derde en ging ook als nummer drie mee naar het podium achter Seewer en Gajser. Glenn Coldenhoff moest genoegen nemen met de vierde plaats na een uitstekende twee manches. Normaal zijn twee vierde plekken genoeg voor de zege, maar dit keer dus niet.

Ook Brian Bogers en Calvin Vlaanderen besloten zowel de tweede manche als de daguitslag in de top-tien. Vlaanderen werd zesde in de tweede manche en zesde algemeen. Bogers werd achtste in manche 2 en eveneens achtste in de daguitslag.

Geerts met dubbelslag naar MX2-leiding

In de MX2 won Jago Geerts de tweede manche voor Tom Vialle en nam zodoende ook de GP-zege mee naar huis. Als klap op de vuurpijl steeg de Vlaming ook nog eens naar de eerste plaats in de WK-stand. Kay de Wolf was op de zesde plaats algemeen de beste Nederlander.