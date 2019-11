Kubica verontschuldigt zich voor incident met Verstappen in pits

De Williams-coureur reed na zijn eerste pitstop weg terwijl op dat moment net Verstappen aan kwam rijden. De Limburger kon een botsing voorkomen, maar raakte door het incident wel de leiding kwijt aan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton.

Op de vraag van Motosport.com of hij de Red Bull niet aan had zien komen, antwoordde Kubica: “Nee. En toen ik het te horen kreeg, was het al te laat. Ik baal daar wel van, want ik weet hoe vervelend het is als zoiets gebeurt terwijl je aan de voorkant van het veld aan het vechten bent. Dit had niet mogen gebeuren. Vooral niet omdat ik toch alleen maar met mijn teamgenoot aan het vechten ben. Ik verontschuldig me hiervoor, maar ik kon er zelf niets aan doen. Ik was me er niet van bewust dat hij eraan kwam.”

Kubica kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident en twee strafpunten op zijn superlicentie. De Pool werd uiteindelijk zestiende en laatste in de Braziliaanse Grand Prix, die gewonnen werd door Verstappen. De Nederlander liet na de race in de persconferentie weten dat het moment met Kubica hem veel tijd had gekost. “Hij reed me bijna uit de race”, zei de Red Bull-rijder. “Ik ging haast de muur in. Ik moest remmen en kwam bijna in de anti-stall. Het was heel close.” Red Bull-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat Verstappen zonder dit moment voor Hamilton was teruggekeerd op de baan. “Dat denk ik wel. We verloren tijdens de ronde voor de pitstop ook al een beetje tijd door de Williams. Die heeft ons dus vrij veel pijn gedaan. Maar Max benutte het voordeel van de nieuwere banden optimaal. Hij was absoluut niet van plan om tweede te worden in deze race.”

Met medewerking van Jonathan Noble