Meerjarig contract bij Ferrari biedt Sainz houvast

De Spaanse coureur heeft inmiddels kennisgemaakt met zijn nieuwe collega's en zijn nieuwe wagen, maar de tijd om alle informatie te verwerken en op snelheid te komen in de SF21 is slechts beperkt: het echte testwerk op het circuit is dit jaar beperkt tot slechts drie testdagen per team, anderhalve dag per coureur dus.

Hoewel Ferrari wel van plan is om Sainz nog enkele privétests in oude wagens te geven, is het extreem korte programma een flinke uitdaging, erkent de voormalig McLaren-coureur in gesprek met Motorsport.com. “Ik zal al mijn ervaringen in races nodig hebben om het maximale uit die wagen te halen. Het gaat zwaar worden, zeker als je ziet dat ik slechts anderhalve dag testwerk krijg en ik daarna direct door moet naar mijn eerste race, in een gloednieuwe auto. Maar ik houd van dat soort uitdagingen. Ik zal proberen mezelf zo goed mogelijk aan te passen en dan zien we wel wat ik er uit kan halen.”

In eerdere interviews ging Sainz al in op het belang van meerjarige contracten. Die hielpen hem bij McLaren om rust en stabiliteit te vinden. Bij Ferrari tekende Sainz een tweejarig contract. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn nieuwe werkgever dezelfde rust en stabiliteit kan vinden. “De druk is altijd hoog bij Ferrari. Het maakt niet uit hoeveel jaar er in het contract staat, ik zal toch direct snel willen zijn. Maar voor mij is een tweejarige overeenkomst belangrijk. Het is één van de dingen die ik altijd heb gezegd, al toen ik bij McLaren kwam en nu weer bij Ferrari: voor een coureur is een beetje stabiliteit altijd belangrijk.”

“Ik heb het gevoel dat ik in mijn tweede jaar bij McLaren veel meer uit de auto heb gehaald dan in mijn eerste jaar”, vervolgt Sainz. “En als je bijvoorbeeld Daniel Ricciardo bij Renault zag, dan is het meteen duidelijk hoe belangrijk het is om een beetje de tijd te nemen en de auto te leren kennen. Je ziet dat ook bij de Charles Leclerc van vandaag versus de Charles Leclerc van anderhalf jaar geleden toen hij bij Ferrari kwam. Het is een andere Charles. Of vergelijk de Lewis Hamilton van vandaag eens met de Lewis Hamilton van 2013 toen hij bij Mercedes kwam. Ook hij is veranderd. Het voornaamste is dat je veel beter weet welke prestaties je uit een auto kunt halen.”