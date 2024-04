Afgelopen weekend werd in China het eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen afgewerkt. Dit jaar staan er nog vier van zulke weekends op het programma, de eerste tijdens de volgende Grand Prix in Miami. In gesprek met Speedweek.com laat Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn licht schijnen op de sprintraces. "Ik heb mijn twijfels", begint de Oostenrijker.

Volgens Marko zitten er twee kanten aan het verhaal. "Red Bull organiseert de Grand Prix van Oostenrijk. Het is gewoon een bonus voor de toeschouwers om op vrijdag een kwalificatie en op zaterdag een kwalificatie en een race te zien. Het is goed voor de promotor. Zij kunnen de kaarten voor die twee dagen makkelijker verkopen", vertelt de invloedrijke adviseur.

Commercieel gezien ziet Marko dus dat een sprintweekend meerwaarde heeft. Sportief gezien zet hij er echter vraagtekens bij. "Ik ben op dat vlak voorstander van het traditionele format. Een sprintrace haalt namelijk wat weg van het hoofdevenement [de Grand Prix]", legt de 80-jarige uit. Daarnaast vraagt hij zich af in hoeverre het format passend is. "De deelnemers hebben maar een vrije training. Je kan dan de auto verkeerd afstellen, zoals ons in Brazilië twee jaar geleden gebeurde. Met de regels van toen, waarin je tussendoor nauwelijks wat aan de auto mocht veranderen, konden we de race zo goed als verloren beschouwen." Destijds won George Russell zowel de zaterdagse sprintrace, als de Grand Prix op zondag.

Naast de sprintraces in China, Miami en Oostenrijk staat ook op het Circuit of the Americas, in São Paulo en in Qatar een sprintweekend op het programma. Tot nu toe is Verstappen de succesvolste coureur in de sprintraces. Er zijn dertien sprintraces afgewerkt, waarvan de Nederlander er acht heeft gewonnen. Slechts een keer stond hij niet op het podium, dat was tijdens de GP van Brazilië in 2022.