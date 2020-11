Sainz baalt van ingekorte wintertest: "Onmogelijk voor coureurs"

De winterse testdagen waren voorafgaand aan het seizoen 2020 al beperkt tot zes. Voor volgend seizoen wordt dat aantal nog eens gehalveerd. Zo blijven er slechts drie dagen over, waarschijnlijk georganiseerd in Bahrein. De Formule 1 acht dit voldoende aangezien het nieuwe reglement is uitgesteld tot 2022 en de auto's aankomend seizoen grotendeels hetzelfde blijven.

Veel aanpassingstijd of trainingsuren om allerlei kinderziekten te ontdekken, hebben teams dus niet nodig. Alhoewel Sainz die gedachtegang best volgt, is er volgens hem te weinig aandacht voor de coureurs. Drie testdagen per team betekent waarschijnlijk anderhalve dag per rijder. "Zoals de mensen vast wel begrijpen, is het voor ons bijna onmogelijk om in anderhalve dag goed voorbereid te raken op het eerste raceweekend. Zeker doordat we de aangepaste auto daar pas voor het eerst zullen gebruiken", laat Sainz aan onder meer Motorsport.com weten.

Overstap naar Ferrari als complicerende factor

Voor Sainz is dat extra lastig doordat hij van team verandert. De Spanjaard laat McLaren achter zich en voegt zich in 2021 bij Ferrari. Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel zitten in een vergelijkbare situatie, terwijl Fernando Alonso juist zijn comeback maakt na twee seizoenen afwezigheid. "Deze beperking zal mijn eerste seizoen bij Ferrari alleen maar lastiger maken. En inderdaad, min of meer hetzelfde geldt voor Fernando en Daniel. Ik snap überhaupt niet waarom ze de wintertest beperken tot drie dagen, anderhalve dag per coureur dus. Ik ben er in ieder geval geen voorstander van, al helemaal niet omdat we tijdens het seizoen ook geen tests meer hebben."

De enige andere kans om voorafgaand het seizoen 2021 nog in actie te komen - naast de toegestane filmdag - is de 'young driver test' in Abu Dhabi. Renault wil Alonso daarvoor graag inzetten en Sainz wil zijn eerste meters in dienst van Ferrari maken. Maar is dat wel de bedoeling van een 'young driver test'? Het is immers een platform voor aanstormend talent en geen testsessie voor gearriveerde F1-coureurs. "Nou ja, het is in ieder geval geen geheim dat ik graag de Ferrari van dit jaar wil testen. Of dat in Abu Dhabi kan, ligt er vooral aan wat de belangen van andere teams zijn en of de FIA uiteindelijk akkoord gaat. Maar ik zou daar in ieder geval wel dolgraag in die Ferrari rijden." Maar aangezien de plannen van Renault om Alonso in te zetten meteen veel weerstand opriepen, lijkt de uitvoering hiervan niet waarschijnlijk.

VIDEO: Carlos Sainz Jr. en zijn overstap naar Ferrari