Fernandez mag na MotoGP-weekend Jerez op nieuwste Aprilia testen

Als enige Aprilia-coureur beschikt Raúl Fernández nog niet over de 2024-motor van Aprilia. De coureur van Trackhouse moest toekijken hoe fabriekscoureurs Maverick Viñales, Aleix Espargaró en teamgenoot Miguel Oliveira wel het nieuwste materiaal kregen. Na de MotoGP-race van komend weekend in Jerez mag Fernandez wel de nieuwste versie van de RS-GP aan de tand voelen tijdens een testdag op datzelfde circuit.

Het oorspronkelijke plan was om Fernandez tijdens het GP-weekend in Jerez al van de nieuwste materialen te voorzien, maar dat is dus nu een paar dagen uitgesteld. Of de Madrileen tijdens de race in Le Mans gebruik kan maken van de 2024-machine is nog niet bekend. "We gaan maandag weer wat testen. Als alles dit weekend soepel verloopt, mag Raúl maandag heel even op de 2024-motor rijden", vertelt Trackhouse-teambaas Davide Brivio.

Alleen nieuw chassis

Voor Fernandez betekent dat hij voor het eerst met het nieuwe chassis mag rijden, maar verder is de machine hetzelfde. Dat komt omdat de krachtbron aan boord van zijn motor al wel gelijk is aan die van zijn merkgenoten. In de MotoGP is namelijk reglementair vastgelegd dat de krachtbronnen aan het begin van het seizoen gehomologeerd moeten worden door de technische wedstrijdleiding.

Aprilia levert dit seizoen voor het eerst aan een satellietteam de nieuwste onderdelen. De voorloper van Trackhouse Racing, RNF Racing, kreeg de motoren van een jaar oud ter beschikking. Trackhouse nam dit jaar de licentie van RNF over en de ambities waren huizenhoog. Zij wilden over hetzelfde materiaal als het fabrieksteam beschikken en Aprilia-baas Massimo Rivola wilde daar wel in meegaan. Het lukte echter niet om vier motoren klaar te stomen voor het nieuwe seizoen, waardoor Fernández af moest wachten. Het was al de planning om hem halverwege het seizoen het vierde chassis te geven, nu lijkt dat er dus echt van te komen.