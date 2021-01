Ecclestone ziet niets in motorbevriezing: “Terug naar V8-motoren”

Er is nog altijd geen overeenstemming over de plannen die Red Bull Racing heeft op het motorisch vlak. De Oostenrijkse renstal ziet leverancier Honda eind 2021 vertrekken. Men wil graag door met de Japanse krachtbronnen door ze in eigen beheer te nemen, maar dan moet er wel overeenstemming bereikt worden over het bevriezen van de motorontwikkeling. Dat moet blijven gelden tot de invoering van de nieuwe motorreglementen, die afhankelijk van de plannen in 2025 of 2026 geïntroduceerd worden. Door de motorontwikkeling te bevriezen hopen Red Bull en de motorfabrikanten veel geld te besparen.

Volgens voormalig F1-baas Ecclestone is er echter een plan dat nog goedkoper is: het terughalen van de V8-motoren, die tussen 2006 en 2013 in de koningsklasse werden gebruikt. De 89-jarige Brit weet wel dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn. “Ik kom hierdoor waarschijnlijk in de problemen, maar laten we de atmosferische motoren van stal halen. Iedereen heeft ze, de kosten worden fors minder, het geluid keert terug en we kunnen ze vijf jaar gebruiken tot we een motor voor de toekomst hebben”, vertelde hij in gesprek met Motor Sport Magazine.

Auto-industrie volgen onnodig

Hoewel de huidige motorreglementen onder zijn bewind werden geïntroduceerd is Ecclestone nooit blij geweest met de hybride V6-turbomotoren. De krachtbronnen zouden volgens hem veel te weinig geluid produceren en bovendien teveel in lijn liggen met de beweging die zichtbaar is binnen de automobielindustrie. En die relevantie is volgens Ecclestone overbodig. “Men vergeet dat de F1 onderdeel is van de entertainmentwereld en zodra je niet meer vermaakt, ben je je bedrijf kwijt”, zei hij. Hij verwacht dat de auto-industrie in de komende jaren verder gaat elektrificeren en de eerste gevolgen daarvan zijn volgens hem al zichtbaar.

“Honda vertrekt en Red Bull neemt de motoren over, maar dat werkt alleen als de anderen instemmen met een bevriezing. Anders gaan ze ik weet niet hoeveel uitgeven om vooraan te blijven meedoen. Laten we van deze stomme motoren af komen”, pleit Ecclestone nogmaals voor zijn idee. “De mensen op de tribune zijn niet geïnteresseerd in hoe super efficiënt ze zijn, hoeveel brandstof ze gebruiken en hoeveel vermogen ze hebben. Max Mosley zei dat het geluid er niet toe doet, maar ik heb altijd gezegd dat ik denk van wel.”