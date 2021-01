Perez blij voor Vettel: "Gaat naar team van pure racers"

Opmerkelijk, want het was juist Perez die na een verblijf van zeven seizoenen bij de stal uit Silverstone moest plaatsmaken voor de viervoudig wereldkampioen. Vettel wist vorig jaar al vrij vroeg in het seizoen dat hij aan het einde van het jaar zou moeten vertrekken bij Ferrari. Lange tijd bleef onduidelijk wat hij in 2021 zou gaan doen, pas in september werd duidelijk dat hij bij Aston Martin Perez zou vervangen. De Mexicaan had even tevoren zijn vertrek bij die stal aangekondigd.

Velen vonden indertijd dat Perez tekort werd gedaan, maar de Mexicaan ging niet bij de pakken neerzitten. Hij kende een ijzersterk einde van het seizoen en wist zo een contract voor 2021 naast Max Verstappen bij Red Bull uit het vuur te slepen. Terugkijkend op de hele gang van zaken, kan Perez alleen maar blij zijn voor Vettel. “Ik denk dat Seb een geweldige beslissing heeft genomen”, aldus de 30-jarige coureur op de officiële site van de Formule 1. “Hij gaat naar een team van pure racers, een team waar hij zeker een goede tijd zal hebben. Hij zal ervan genieten, het belangrijkste is dat hij zich goed zal vermaken. En ik twijfel er niet aan dat het team volgend jaar één van de sterkere teams zal zijn, hij zal zeker een goede auto hebben.”

Vettel is weliswaar viervoudig wereldkampioen, maar sportief F1-directeur Ross Brawn liet onlangs optekenen dat de Duitser het bij Aston Martin moeilijk zal krijgen om zijn voorganger te doen vergeten. Vleiende woorden, aldus Perez: “Ik heb dat compliment gelezen en ik dacht ‘nou ja, zijn voorganger doen vergeten…' Dat is wat lastig voor te stellen als je het hebt over een viervoudig wereldkampioen en een kerel die net één race heeft gewonnen. Maar in zekere zin is dat de Formule 1. Titels en overwinningen betekenen niet heel veel. Het heeft veel te maken met het niveau van de auto's die je in je carrière tot je beschikking hebt gehad.”