Williams F1 overstag: Deal met Mercedes over technische samenwerking

Waar Williams het – op een motorendeal na – voorheen steevast op eigen kracht probeerde, zag de gevallen grootmacht steeds meer rivalen de verbinding zoeken met een grote broer. De banden tussen AlphaTauri en Red Bull zijn al veel langer bekend, al bewandelen Racing Point (met Mercedes) en Haas (met Ferrari) inmiddels een vergelijkbare route. De familie Williams wenste lang zo min mogelijk van de eigen autonomie op te geven, maar dat is in sportief opzicht vechten tegen de bierkaai gebleken met meerdere povere seizoenen als resultaat.

Andere lijn dan de familie Williams

Reden genoeg voor de nieuwe eigenaren, het Amerikaanse Dorilton Capital, om het over een andere boeg te gooien. Vanaf 2022 wordt de samenwerking met Mercedes geïntensiveerd en zal Williams ook eindelijk de versnellingsbakken van Duitse makelij gaan gebruiken, net als meerdere hydraulische componenten. Het Britse team gaf vorige maand nog aan ‘geen B-team’ te willen worden, maar zoekt op deze manier toch meer dan voorheen de verbinding met een grootmacht in de moderne Formule 1.

“Ik ben blij dat we onze samenwerking met Mercedes op deze manier kunnen uitbreiden en iets verder kunnen laten gaan dan enkel het leveren van motoren”, zo laat teambaas Simon Roberts in een eerste reactie weten. “Williams is een onafhankelijk team, maar de Formule 1 verandert steeds en wij moeten daar wel op reageren om ons team op het circuit op een zo goed mogelijke positie te krijgen. Dit langlopende contract met Mercedes is een positieve stap en ook een belangrijk onderdeel van onze strategische plannen voor de toekomst, waarin we de huidige ontwerp- en productiecapaciteiten wel gewoon in eigen huis houden.”

Mercedes-chef Wolff ziet voordelen voor beide partijen

Mercedes-teambaas Toto Wolff, die eerder de banden met klantenteam Racing Point al ingrijpend aanhaalde, is eveneens te spreken over de nieuwe overeenkomst met Williams. "Wij zijn verheugd onze technische samenwerking met Williams dankzij deze nieuwe deal uit te breiden. Voor Williams is het verstandig om gebruik te maken van de complete aandrijflijn, aangezien ze onze motoren al sinds 2014 gebruiken. In het kader van schaalvoordelen heeft het voor ons eveneens toegevoegde waarde om nog een team van aanvullende onderdelen te voorzien", legt de Oostenrijker uit. "We hebben lange tijd met Williams over deze kwestie gepraat en ik ben blij dat we uiteindelijk tot dit akkoord zijn gekomen."

