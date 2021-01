McLaren-coureur Norris positief getest op corona in Dubai

Norris reisde naar Dubai voor een vakantie en aansluitend een trainingskamp in voorbereiding op het Formule 1-seizoen 2021. Na enkele milde klachten besloot de jongeling een coronatest te ondergaan. De uitslag daarvan heeft bevestigd dat Norris daadwerkelijk COVID-19 heeft. McLaren heeft het nieuws dinsdagmiddag middels een kort statement bevestigd.

“McLaren kan bij deze bevestigen dat Lando Norris gisteren in Dubai positief is getest op COVID-19. Hij verblijft daar momenteel voor zijn vakantie voorafgaand aan een eerder gepland trainingskamp. Nadat hij zijn reuk en smaak had verloren, is hij meteen getest en heeft hij het team geïnformeerd”, zo leest de verklaring. “In lijn met de lokale richtlijnen blijft hij nu veertien dagen in zelfisolatie in zijn hotel. Hij voelt zich goed en meldt geen verdere symptomen.”

Norris is zoals gezegd de vierde Formule 1-coureur die sinds de uitbraak van het virus positief is getest op het virus. Eerder moesten Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton races aan zich voorbij laten gaan door een coronabesmetting. Voor Norris blijven sportieve gevolgen in deze winterperiode uit. De eerste echte verplichting staat pas voor begin maart in zijn agenda, als de ingekorte en daardoor nog maar drie dagen tellende wintertest op het programma staat. Die testdagen staan vooralsnog in Barcelona op het programma, al worden de geruchten over een verplaatsing naar Bahrein steeds hardnekkiger. Als de beoogde in ouverture in Australië wordt uitgesteld, dan mogen Norris en co zich waarschijnlijk meteen melden in het Midden-Oosten.

Bekijk hieronder de eigen verklaring van Lando Norris: