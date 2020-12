Sainz bloeide op bij McLaren: "Gaat niet alleen om de auto"

Carlos Sainz nam eerder deze maand afscheid van McLaren nadat hij en Lando Norris de derde plaats in het constructeurskampioenschap veiligstelden. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij Ferrari, dat opnieuw in crisis verkeert en in het kampioenschap ver achter McLaren eindigde. Sainz scoorde in zijn tijd bij McLaren twee podiumfinishes, schreef dit seizoen bijna de Italiaanse GP op zijn naam en was zodoende een interessant doelwit voor Ferrari. McLaren Racing CEO Zak Brown prees Sainz voor zijn uitstekende werk bij McLaren, hij verklaarde dat de Madrileen de verwachtingen had overtroffen na zijn overstap van Renault.

“Het laat zien dat je met een goede omgeving veel uit een coureur kunt halen. Het gaat niet alleen om de auto, maar ook om de omgeving waarin een coureur moet functioneren. Dan kun je het maximale van hem vragen”, zei Brown. “Dat is volgens mij iets waar Andreas [Seidl] en ik redelijk goed in zijn. Dit jaar excelleerde hij, hij was ontzettend snel in de kwalificatie. Hij is een taaie coureur. Hij is veeleisend als dat nodig is. Hij heeft het de afgelopen twee seizoenen heel goed gedaan, hij heeft onze verwachtingen overtroffen.”

Sainz had in de voorgaande jaren vaker te maken met eenjarige contracten waardoor de druk voortdurend op de ketel stond. Bij McLaren had hij een tweejarig contract dat hem de stabiliteit en rust bood om het beste uit zichzelf te halen. “Ik zou de ondersteuning van het management voor een coureur niet onderschatten, dat heeft echt effect”, voegde Sainz toe. “Ook zekerheid voor twee jaar, het voelde niet alsof één kwalificatie mijn hele carrière kon veranderen. Ik voelde nooit echt druk. Ik heb nooit de noodzaak gevoeld om echt een resultaat te scoren. Dat geeft aan dat een goed gevoel in het team, de cohesie binnen een team en een gezonde omgeving, heel belangrijk is voor een atleet.”

Na zijn eerste kwalificatie (Australië 2019) in dienst van McLaren zorgde Brown er al voor dat Sainz meer vertrouwen kreeg, vertelde de Amerikaanse zakenman: “Ik ging na de kwalificatie naar hem toe en vertelde hem dat hij aan een geweldige ronde bezig was, maar dat hij gewoon pech had. Volgens mij ging Kubica de mist in met zijn band ofzo”, verklaarde Brown. “Ik ging direct naar hem toe en zei: ‘Jongen, je bent geweldig. We weten allemaal waarom het niet lukte’. Hij reageerde: ‘Dat waardeer ik echt, nog nooit is iemand naar me toe gekomen om iets dergelijks te zeggen’. Hij is als persoon ontzettend gedreven, maar ik denk dat we ook begrip moeten hebben voor sportmensen en ons best moeten doen om ze te begrijpen en te achterhalen waardoor ze beter kunnen presteren. Bij McLaren hebben we een soort familie gecreëerd waardoor we ons op elkaar aanpassen. Ik denk dat we Carlos zodoende meer vertrouwen gegeven hebben.”

Terugkijkend op dat moment in Australië zei Sainz: “Ik was het hele weekend snel, ik voelde me comfortabel in de auto en ineens zat ik aan het eind van Q1 in het verkeer. Ik werd uitgeschakeld en dat was heel frustrerend. Na de kwalificatie wist ik dat ik het goed gedaan had, ik kreeg goede commentaren van de bazen en iedereen probeerde me op te vrolijken. Er kwam wel weer een nieuwe dag. Dat was een goed voorbeeld van de cohesie binnen het team, hoe je als management moet werken om een team bijeen te houden.”