De Hockenheimring heeft een nieuwe grootaandeelhouder gekregen. Een groep investeerders heeft 75 procent van de aandelen van het circuit overgenomen. Volgens de Schwetzinger Zeitung heeft de gemeenteraad van Hockenheim in samenspraak met mede-eigenaar Badische Motorsportclub woensdagavond goedkeuring gegeven om de meerderheid van de aandelen te verkopen aan de Emodrom Group Holding. De gemeenteraad houdt wel 25 procent zelf in handen, om zo inspraak te houden in de toekomstplannen van het circuit.

Volgens de berichtgeving zijn de nieuwe eigenaren van plan flink te investeren in het circuit. Vooral de infrastructuur rondom het circuit moet aangepakt worden. Een bedrag van 250 miljoen euro moet ervoor zorgen dat het parcours beter bereikbaar wordt. Naast de toegangswegen moeten er andere faciliteiten komen. Zo wordt er gesproken over de bouw van een hotel aan de zuidkant van het circuit en zijn er plannen om een 'Motorworld-Mall' te bouwen. Verder willen de eigenaren een innovatiecampus bouwen aan de noordkant van het circuit en wordt er ruimte gemaakt voor een rijveiligheidscentrum.

Omwonenden maakten zich zorgen over de verbouwplannen van het circuit. Volgens enkele inwoners van de stad Hockenheim zouden deze nieuwe gebouwen ervoor zorgen dat er minder bezoekers kunnen komen en dat er tribunes moeten verdwijnen om plaats te maken. Emodrom-directeur Tim Brauer vertelde tijdens een openbare bijeenkomst voor de omwonenden dat die vrees ongegrond is: de tribunes blijven.

Hockenheimring blijft bestaan

Er werd ook gevreesd dat de nieuwe eigenaren het circuit een andere naam wilden geven, maar dat is contractueel in ieder geval de komende acht jaar niet mogelijk. De stad Hockenheim betaalt nu 90.000 euro per jaar zodat het circuit de naam van de stad draagt. In het contract is een eenzijdige optie voor het verlengen van acht jaar opgenomen, met de mogelijkheid om de kosten omlaag te brengen indien de stad een titelsponsor weet te strikken. De kosten voor het vernoemen van het circuit vallen in het niet met de inkomsten die Hockenheim per jaar van Emodrom krijgt. Het bedrijf betaalt een miljoen euro erfpacht per jaar om gebruik te mogen maken van het circuit.

Sinds 2019 is er geen Formule 1-race meer op het circuit georganiseerd. Het is niet bekend of Emodrom hoopt de koningsklasse van de autosport terug te halen.