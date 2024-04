Thailand wil Formule 1 naar Bangkok halen voor race op stratencircuit

Premier Srettha Thavisin heeft maandag een ontmoeting gehad met Formule 1-baas Stefano Domenicali. De Italiaan had nog meer hooggeplaatst personeel van de Formule 1 meegenomen naar de afspraak om Bangkok te verkennen voor mogelijke lay-outs voor een stratencircuit. Thavisin deelde in een bericht op sociale media een foto van de ontmoeting met Domenicali. De premier laat weten dat hij de kansen voor een eerste Grand Prix van Thailand positief inschat en dat het land over alle faciliteiten beschikt om het tot een succesvol evenement te maken. Vorige maand was er al een ontmoeting tussen Domenicali en Thavisin in Parijs om de mogelijkheden te bespreken voor een stratencircuit, zo liet een woordvoerster van de Thaise regering in een verklaring weten. Eerder dit jaar maakte Thailand al bekend interesse te hebben in het organiseren van een Formule E-race en sinds 2018 verwelkomt het land ook al de MotoGP.

Het nieuws volgt na de interesse van Zuid-Korea om weer terug te keren op de Formule 1-kalender. Dit keer komt die interesse niet van Yeongam, waar van 2010 tot en met 2013 werd geracet, maar van de miljoenenstad Incheon. Bij de Grand Prix van Japan was een delegatie van de Zuid-Koreaanse miljoenenstad Incheon aanwezig voor een ontmoeting met Domenicali. Eerder dit jaar waren de intenties er al vanuit Incheon maar bij de ontmoeting had burgemeester Yoo Jeon-bok een intentieverklaring overhandigd om vanaf 2026 of 2027 een Grand Prix van Incheon te organiseren. Zij willen dan voor minstens vijf jaar een Grand Prix organiseren, meldde persbureau Yonhap.