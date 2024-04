Bij de Grand Prix van Japan was een delegatie van de Zuid-Koreaanse miljoenenstad Incheon aanwezig voor een ontmoeting met Formule 1-baas Stefano Domenicali. Eerder dit jaar waren de intenties er al vanuit Incheon maar bij de ontmoeting heeft burgemeester Yoo Jeon-bok een intentieverklaring overhandigd om vanaf 2026 of 2027 een Grand Prix van Incheon te organiseren. Zij willen dan voor minstens vijf jaar een Grand Prix organiseren, meldt persbureau Yonhap.

"Incheon is de beste locatie om een Formule 1-race te organiseren, aangezien het over een transportnetwerk beschikt dankzij Incheon Airport en de haven van Incheon, evenals vele luxe accommodaties", wordt Yoo Jeon-bok geciteerd. "We zullen grootschalige besprekingen beginnen om de F1 in Incheon te organiseren." Het is de bedoeling dat er dan op een stratencircuit wordt gereden, mocht het zover komen.

Het zou voor Zuid-Korea niet de eerste keer zijn dat het een Formule 1-race organiseert, aangezien het land van 2010 tot en met 2013 ook al gastheer was van de Grand Prix. Die vond toen plaats in de havenstad Yeongam, waar een permanent circuit was gebouwd voor de komst van de koningsklasse van de autosport. Incheon zal hopen dat het geen herhaling wordt van dat project, aangezien het geteisterd werd door geldproblemen en vertraging in de constructie. Dat leidde in 2010 bijna tot uitstel van de Koreaanse Grand Prix, maar vlak voor het raceweekend kwam er alsnog groen licht van de FIA na veiligheidsinspecties.

Het Korea International Circuit, zoals het circuit in Yeongam heet, had een contract op zak voor zeven jaar, maar er zijn dus slechts vier races georganiseerd. De organisatie draaide verlies op elke F1-race en ondanks een toereikende hand van toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone, slaagde het er niet in om genoeg geld over te houden voor de race van 2014. De Grand Prix van Zuid-Korea verdween tijdelijk van de kalender, maar toen het ook in 2015 ontbrak was duidelijk dat deze race niet meer zou terugkeren. De F1 zou eventueel kunnen terugkeren naar Yeongam aangezien het circuit nog steeds over een Grade 1-licentie beschikt, al is er vanuit die organisatie nog geen intentieverklaring geweest om weer een F1-race te organiseren.