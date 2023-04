Verreweg de meeste Formule 1-teams hebben al jaren hun eigen opleidingsprogramma om talenten klaar te stomen voor een rol binnen de renstal als vaste rijder of test- en reservecoureur. Ook McLaren heeft zo'n traject voor getalenteerde coureurs, dat in 1998 werd opgericht met Lewis Hamilton als een van de eerste leden. Na de promotie van Lando Norris in 2019 heeft het McLaren Young Driver Programme enkele jaren geen leden gehad, totdat Ugo Ugochukwu begin 2021 werd aangetrokken. Daar bleef het voorlopig dan ook bij, totdat McLaren donderdag aankondigde dat het opleidingstraject echt nieuw leven wordt ingeblazen.

De naam van het traject wordt omgedoopt tot McLaren Driver Development Programme en heeft nog steeds het doel om jonge coureurs te begeleiden in hun ontwikkeling vanuit de karts richting de professionele racerij. Het hoofddoel is om talenten hiermee klaar te stomen voor een plekje in de Formule 1 of voor de teams van McLaren in IndyCar en de Formule E. Nieuw is dat het programma ook steun gaat bieden aan coureurs die momenteel al een professionele status hebben, maar die anders geen kans krijgen om ervaring op te doen in F1. Zodoende worden Arrow McLaren IndyCar-coureur Pato O'Ward en McLaren F1-reserve Alex Palou, de IndyCar-kampioen van 2021, aan het Driver Development Programme toegevoegd. Zij krijgen daar gezelschap van Ugochukwu, die dit jaar uitkomt in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Het programma komt onder leiding te staan van voormalig F1-coureur en vijfvoudig 24 uur van Le Mans-winnaar Emanuele Pirro.

"McLaren heeft een lange geschiedenis met het ontwikkelen van opkomende talenten tot coureurs van de hoogste klasse en ik ben trots dat we dit in de toekomst blijven doen", zegt McLaren Racing CEO Zak Brown over de veranderingen in het ontwikkelingsprogramma. "Met McLarens betrokkenheid in de Formule 1, IndyCar en Formule E bevinden we ons in een goede positie om jonge talenten vanaf het begin van hun carrière te ontwikkelen tot ze rijp zijn voor fulltime racen of test- en ontwikkelingsrollen. Met Pato, Alex en Ugo hebben we al uitstekende talenten in huis en ik kijk ernaar uit om hun ontwikkeling te ondersteunen terwijl we het McLaren Driver Development Programme verder opbouwen."

Pirro was in het verleden zelf testcoureur bij McLaren, waardoor hij met grootheden Ayrton Senna en Alain Prost kon werken. Nu hoopt de Italiaan zelf een rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van talent. "Samen met mijn team gaan we een topprogramma neerzetten, waarvoor we de best mogelijke coureurs selecteren en waarin we ze voorzien van alle tools die nodig zijn om het maximale uit hun talent te halen. Bovendien willen we ze betrekken bij de missie, visie en waarden van McLaren en hopelijk promoveert een van hen richting het F1-team", legt Pirro uit. Daarnaast bieden de teams in IndyCar en Formule E extra kansen op een professionele carrière bij McLaren. "Ik hou ervan om met jonge coureurs te werken en ze te helpen om te groeien en verbeteren. Iedere keer dat ik dit in het verleden deed, was het een verrijkende ervaring en ik kijk ernaar uit om dat opnieuw te doen."