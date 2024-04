Hoofd coureursontwikkeling Pirro verlaat McLaren na een jaar

McLaren deed het ontwikkelingsprogramma voor jonge coureurs aan het begin van 2023 op de schop om coureurs op kartniveau beter te kunnen ondersteunen. Emanuele Pirro stond aan het roer van het opleidingsteam met onder meer IndyCar-coureur Pato O'Ward, F1-reserve Ryo Hirakawa, F3-kampioen Gabriel Bortoleto en Ugo Ugochukwu. Pirro kwam in 2023 bij het team, maar verlaat deze nu weer na een jaar, zo heeft hij zelf via sociale media gedeeld.

Motorsport.com heeft vernomen dat Pirro een contract voor één jaar had, een contract dat niet verlengd wordt omdat het opleidingsprogramma onder leiding komt te staan van de nieuw benoemde directeur F1-bedrijfsoperaties Stephanie Carlin. Zij was voorheen de teambaas van Rodin Carlin in de Formule 2 en de F1 Academy, maar dat team is doorgegaan als Rodin Motorsport. Carlin zal in haar nieuwe rol binnen het opleidingsprogramma gesteund worden door McLaren-engineers.

"Na een jaar van hard werken en voldoening verlaat ik het McLaren Driver Development Programme", schrijft Pirro op sociale media. "Samen met het Formule 1-team was ik in staat om een structuur op te zetten om jonge, getalenteerde en hardwerkende coureurs te helpen ontwikkelen tot toekomstige McLaren-kampioenen. Ik heb deze taak zo goed mogelijk uitgevoerd door jonge sterren te scouten en te contracteren waarvan ik echt het gevoel had dat ze hun naam in de geschiedenisboeken kunnen schrijven. Ik vertrouw erop dat de interne mensen die het DDP gaan runnen mijn weg zullen voortzetten en het programma zullen helpen groeien door het soort unieke ondersteuning te bieden dat coureurs in ontwikkeling nodig hebben, naast de professionaliteit en ervaring van de geweldige teams die ze vertegenwoordigen."

"Ik heb mijn best gedaan om de lessen die ik heb geleerd en de fouten die ik heb gemaakt tijdens mijn leven in de autosport door te geven en nu doe ik een stap opzij om het programma op eigen benen te laten staan, dankbaar voor de kans die mij is gegeven", vervolgt Pirro. "Ik wens het allerbeste voor Gabriel, Ugo, Bianca [Bustamente], Pato, Ryo en Brando [Badoer], samen met de toekomstige coureurs met wie de samenwerking al is begonnen. Met jullie allemaal en jullie concurrenten is de toekomst van de sport waar ik zoveel van ben gaan houden in veilige handen. Ik ben nu klaar voor nieuwe uitdagingen..."

Dinsdag maakte McLaren al bekend dat de technische afdeling van het F1-team opnieuw op de schop ging. Dit keer omdat voormalig Ferrari-engineer David Sanchez al na drie maanden besloot te vertrekken omdat zijn positie binnen het team volgens teambaas Andrea Stella 'niet overeenkwam met zijn oorspronkelijke verwachtingen' toen hij in 2023 een handtekening onder een contract had gezet. Voormalig Red Bull-kopstuk Rob Marshall is binnen de nieuwe structuur de hoofdontwerper.