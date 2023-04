In zijn eerste twee seizoenen in de Formule 1 reed Yuki Tsunoda aan de zijde van Pierre Gasly. De Fransman nam AlphaTauri op sleeptouw als de meest ervaren rijder van het team, maar eind 2022 scheidden de wegen van team en coureur. Gasly is inmiddels naar Alpine vertrokken, terwijl zijn plek bij de kleine Italiaanse renstal is ingenomen door nieuwkomer Nyck de Vries. Het is algemeen bekend dat Tsunoda en Gasly een mooie vriendschap hebben opgebouwd. De relatie tussen de Japanner en De Vries is dan ook iets anders, maar desondanks kunnen ze goed met elkaar opschieten. "Het loopt lekker met Nyck. We waren al vrienden voordat we teamgenoten werden. We kennen elkaar al sinds een jaar of drie, vier geleden", legt Tsunoda uit in de podcast Beyond the Grid.

De Vries heeft zijn zitje bij AlphaTauri niet in de laatste plaats te danken aan zijn uitstekende invalbeurt tijdens de GP van Italië van 2022. Als vervanger van de zieke Alexander Albon scoorde de Nederlander meteen twee punten in zijn debuutrace. In zijn eerste races bij AlphaTauri heeft De Vries volgens Tsunoda bewezen dat hij de snelheid heeft. "Hij is absoluut snel. Dat konden we al zien tijdens de Italiaanse GP van vorig jaar, hij paste zich toen heel snel aan. En hij scoorde punten, wat ongelofelijk is. En hij reed alleen de derde training, dus dat is heel indrukwekkend", zegt de coureur uit Sagamihara. "Ook heeft hij de rijderstitel in de Formule E gewonnen, waar het niveau ook enorm hoog is. We weten dus dat hij snel is, maar op dit moment denk ik dat hij nog lerende is."

Feedback Tsunoda en De Vries komt grotendeels overeen

In hun eerste drie races als teamgenoten slaagde Tsunoda er telkens in om voor De Vries te eindigen. Toch heeft de 22-jarige coureur al enkele dingen opgemerkt waar zijn teamgenoot sterk in is. "Ik denk de snelle gedeelten en vooral stratencircuits. Het lukt hem altijd om heel dicht bij de muren te komen, wat hij denk ik in Formule E geleerd heeft. Daar rijden ze veel races op stratencircuits", vertelt hij, om daarna te benoemen waarmee De Vries de meeste indruk op hem maakte. "Ook was ik onder de indruk van de feedback die hij aan het team geeft. Hij is heel specifiek en geeft ons heel veel informatie over de auto. Het meeste daarvan klopt exact. Tijdens de young driver test in Abu Dhabi gaf hij al veel meer feedback dan ik deed, dus ik heb op dat vlak veel van hem geleerd. Dat is fijn. En ik leer nog steeds van hem."

AlphaTauri bezet na de eerste drie races van 2023 de negende plek bij de constructeurs met slechts één punt, die door Tsunoda werd behaald in Australië. De AT04 is tot dusver geen wonderbolide gebleken en mist zowel downforce als topsnelheid. Het team heeft er voor het vaststellen van de ontwikkelingsrichting baat bij als beide coureurs dezelfde verbeterpunten aandragen en dat is volgens Tsunoda ook het geval. "Nyck en ik zeggen ongeveer dezelfde dingen ja, maar mijn perspectief is altijd iets anders. Maar de meeste dingen die we zeggen, komen overeen, al denk ik dat mijn rijstijl zelf heel anders is dan die van Nyck."