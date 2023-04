Mercedes had na de sterke prestaties van de W13 in de tweede seizoenshelft van 2022 gehoopt die lijn dit seizoen door te trekken, maar is daar met de W14 niet in geslaagd. Het team hield vast aan het unieke sidepodconcept van de W13, maar heeft daarmee nog niet om de zeges kunnen strijden. Lewis Hamilton pakte in Australië wel de tweede plaats nadat het er even op leek dat teamgenoot George Russell, voordat de motor plofte, een goede kans maakte om er met de zege vandoor te gaan.

De realiteit is dat Mercedes na Bahrein, Saudi-Arabië en Australië de derde plek in handen heeft bij de constructeurs. Red Bull is nog te hoog gegrepen voor het team dat van 2014 tot en met 2021 constructeurskampioen werd en moet zich vooral richten op de strijd met Aston Martin en Ferrari. Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt terug op de eerste drie races van het seizoen.

"Het is tot nu toe lastig geweest", erkent Wolff in een interview van Mercedes. "Met de manier waarop wij de auto ontwikkelden hadden we gehoopt dat we de problemen van vorig jaar zouden oplossen. We beseften ons dat we niet uit de startblokken zijn geschoten zoals we hadden verwacht. Dat gezegd hebbende, voelen we ons niet gerechtigd. Dit is de zwaarste competitie ter wereld en het zou geen fantastische uitdaging zijn als het makkelijk was geweest. In de eerste drie races van het seizoen zagen we dat één team de maatstaf is. In Australië zagen we echter glimpen van performance in onze auto, dat bemoedigt ons voor het volgende deel van het seizoen."

Wolff legt uit dat Mercedes in de eerste drie races de W14 'veel beter begreep' en dat het team een 'duidelijke richting' heeft gevonden voor de ontwikkeling. "Ik geloof dat we ons op de juiste weg bevinden", stelt de Oostenrijker. "We moeten dit consolideren en hopelijk kunnen we de komende races nog een stap zetten." Wel waakt hij voor schommelingen tussen 'uitbundigheid en depressie' door de wisselende prestaties. "We moeten rationeel blijven, vasthouden aan ons pad en geloof hebben in de bekwaamheid van het team. Er zullen tegenslagen zijn, maar ook upgrades en veel werk dat ons zal helpen om dichter bij de top te komen." Op de achtergrond werkt Mercedes hard aan verbeteringen voor de W14. De eerste updates komen echter niet vóór de Grand Prix van Emilia-Romagna, liet Wolff onlangs weten. Wel heeft hij alle vertrouwen in zijn team dat het de weg naar voren kan inzetten. "De machine blijft in hoog tempo draaien in Brixworth en Brackley", zegt Wolff. "Wat je op de baan ziet is slechts het topje van de ijsberg, maar de performance van de auto en de krachtbron worden in deze twee fabrieken gemaakt. We hebben een geweldige mentaliteit, de sfeer is er en ik zie veel opwinding. Ik geloof honderd procent in onze organisatie, aangezien we ons niet altijd op één raceweekend of één seizoen richten. We proberen onze capaciteit op te bouwen zodat we over meerdere jaren succesvol zijn, terwijl we erkennen dat je nooit elk seizoen zult winnen, omdat geen enkel sportteam dat ooit gedaan heeft." Continu updates Voor nu weet Mercedes dat het zich moet herstellen, wil het zich op korte termijn nog in de titelstrijd willen mengen. "We hebben een steilere ontwikkelingscurve dan Red Bull en uiteindelijk willen we om de zeges strijden. Zij zijn nu de maatstaf. Wij geloven in onze processen en mensen, er zullen tegenslagen zijn. Maar als er een stijgende lijn is, willen we daar naartoe." Volgende week komt de Formule 1 weer in actie na een lange onderbreking door het wegvallen van de Grand Prix van China. Wolff heeft in ieder geval zin in de komende races. "Baku is een heel ander soort circuit, het heeft hoge snelheden en is altijd vermakelijk. De lay-out van het circuit van Miami biedt ook een unieke uitdaging. Het is geweldig om daar weer naartoe te gaan, met alle marketing- en partnershipactiviteiten. En dan hebben we natuurlijk Imola nog, waar we aan onze eerste triple-header beginnen. We zullen de komende race continu updates meenemen, dat is iets om naar uit te kijken. Maar er is geen wondermiddel waardoor de auto getransformeerd wordt. Het gaat erom dat je realistisch bent in je verwachtingen. Hopelijk zien we een geleidelijke verbetering", besluit Wolff.