Verstappen: Voelde meteen dat Hamilton 0,0 intentie had om ruimte te laten

De GP van Brazilië is uitgedraaid op een zeer enerverende race, met voldoende stof tot napraten. Bij twee van die momenten staat Max Verstappen centraal. In de slotfase besloot Verstappen zijn teamgenoot Sergio Perez ondanks aandringen van het team niet voorbij te laten. De Limburger heeft in het vierkantje verteld dat zijn redenen intern zijn besproken, waarbij hij toevoegde dat het om iets uit het verleden ging. Verstappen noemt het specifieke moment niet, maar de gedachten gaan terug naar de kwalificatie in Monaco en een vermeende bewuste crash van Perez in Q3.

Voordien waren de winstkansen van Verstappen al verkeken door een touché met Lewis Hamilton. Het leverde de Nederlander een beschadigde voorvleugel op en vijf seconden tijdstraf, terwijl de rules of engagement van de FIA voorschrijven dat de verdedigende partij ruimte moet laten als een auto er aan de binnenkant significant naast zit. De uitspraak van de stewards wringt met wat begin dit jaar naar alle teams en coureurs is gestuurd. "Ik was erg verbaasd door die tijdstraf. Ik zat er zeker 85 procent naast. Dan kun je niet zomaar insturen. Als hij ook maar een beetje meer ruimte had gelaten, dan was het al goed gegaan en was hij er misschien ook nog wel voor gebleven. Sowieso maakt de FIA het op deze manier erg verwarrend over hoever je er precies naast moet zitten."

Volgens Verstappen is de crux dat Hamilton hem bewust geen ruimte wilde geven. "Ik ging langs de buitenkant in bocht 1 en toen ik naast hem kwam, voelde ik meteen dat hij geen enkele intentie had om ruimte te laten. Je voelt als coureur gewoon of iemand je ruimte geeft of niet, en bij hem was er 0,0 intentie om ruimte te laten", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "En als je mij geen ruimte wilt geven, dan gaan we er samen maar af. Wij waren vandaag toch te langzaam en voor hem heeft het zijn winstkansen voor een deel verpest, al had hij door die safety car natuurlijk nog wel een nieuwe kans. Maar ja, ik dacht dat we vorig jaar wel konden vergeten en gewoon goed met elkaar konden racen. Het is jammer omdat ik wel graag wilde racen en een mooi gevecht wilde hebben, maar het houdt op als de ander dat niet met jou wil."

Het maakt dat de voorlaatste zondag van dit seizoen een baaldag is geworden. "Ik heb niet echt genoten. Ik heb alles gedaan om naar voren te komen, maar we hadden de snelheid ook gewoon niet. Soms moet je dat accepteren."

Video: De aanvaring tussen Verstappen en Hamilton in beeld