Horner: P2 Perez blijft prioriteit, Verstappen bereid om te helpen

In de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix maakte Sergio Perez plaats voor teamgenoot Max Verstappen, zodat hij op zijn nieuwere softs een poging kon doen om Fernando Alonso en Charles Leclerc aan te vallen. De Mexicaan kreeg te horen dat hij de positie terug zou krijgen als Verstappen daar niet in zou slagen en dus kreeg de Nederlander in de laatste ronden van de race meermaals te horen dat hij de plek terug moest geven. Dat deed de tweevoudig wereldkampioen niet, want hij kwam vlak achter Alonso als zesde over de finish. Perez moest het intussen doen met P7 en daardoor zag hij Leclerc langszij komen in de strijd om P2 in het kampioenschap.

Perez baalde na afloop van de race dat Verstappen hem de positie niet wilde teruggeven, terwijl Verstappen juist aangaf dat hij zo zijn redenen had om dat niet te doen. Er leek dus wat spanning te zijn binnen Red Bull Racing, maar volgens teambaas Christian Horner valt dat allemaal wel mee. De kwestie is intern al besproken, vertelt hij aan Sky Sports F1. "Dit soort dingen bespreken we intern en de coureurs hebben hier ook over gesproken. Ze waren heel duidelijk. Checo staat nu in punten gelijk aan Leclerc, want Ferrari heeft de coureurs niet van plek laten wisselen. We gaan naar Abu Dhabi, waar we er als team alles gaan doen om Checo aan die tweede plek te helpen. Max zal dat volledig steunen", liet hij optekenen. "De coureurs hebben erover gesproken, ze hebben elkaar de hand geschud en ze zijn gefocust op de volgende race."

Aangezien Verstappen en Red Bull beide wereldtitels al binnen hebben, staat alleen de tweede plek in het kampioenschap voor coureurs nog op het spel voor de Oostenrijkse formatie. Toch is er volgens Horner geen sprake van dat Verstappen zich groter voelt dan het team, want hij heeft toegezegd in Abu Dhabi zijn steentje bij te dragen om Perez aan P2 te helpen, mocht dat nodig zijn. "Nee, we werken als een team en we racen als een team. Onze prioriteit en onze doelstelling is om te kijken of we Checo als tweede kunnen laten eindigen in het kampioenschap", herhaalt Horner. "Dat is iets wat we als team nog nooit bereikt hebben en Max heeft zich daar ook aan toegewijd. We zullen er in Abu Dhabi alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Het is een rechtstreeks gevecht tussen Checo en Charles en als Max op een of andere manier kan helpen, dan gaat hij dat doen."

Verstappen 'zwaar gestraft' voor botsing met Hamilton

Verstappen was vroeg in de race al betrokken bij een incident met Lewis Hamilton. Na de herstart wilde de wereldkampioen buitenom in bocht 1 en binnendoor in bocht 2 langs de Mercedes-coureur, wat leidde tot een botsing. Verstappen was daar het grootste slachtoffer van, maar werd door de wedstrijdleiding ook aangewezen als schuldige en kreeg een tijdstraf. Onterecht, vindt Horner. "Ik vond de straf wat zwaar. Max reed ervoor in de eerste bocht naar links en ik denk dat Lewis wel iets meer ruimte had kunnen geven. Ik vond het dus zwaar gestraft dat Max vijf seconden tijdstraf kreeg, want dit was maximaal een race-incident."

De interne clash bij Red Bull komt in een weekend waarin het team voor het eerst sinds de openingsrace in Bahrein niet op het podium eindigde. De zege moest men laten aan Mercedes, dat met winnaar George Russell en Hamilton een dubbelzege boekte. Volgens Horner een terechte zege, al weet Red Bull nog niet precies waarom het op diverse punten op de baan tijd toegaf op Mercedes. "We hebben ze in de afgelopen maanden grote stappen zien zetten. Mijn felicitaties voor George voor zijn eerste F1-zege, hij was het hele weekend heel sterk. Vooral in de tweede sector was Mercedes het hele weekend heel sterk, dus wij moeten begrijpen waarom wij juist in die sector tijd verloren. Hopelijk draait het volgende week bij ons dan weer op volle toeren."

Video: Verstappen negeert teamorders in slotfase GP Brazilië