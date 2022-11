Max Verstappen geeft uitleg na momenten met Perez en Hamilton in Brazilië

Max Verstappen begon vrijdag als favoriet aan het raceweekend in Sao Paulo, maar de sprintrace verliep zaterdag al niet naar wens. De Nederlander legde na afloop uit dat zijn bandenslijtage vele malen hoger lag dan gewenst en dat hij door parc fermé ook niet heel hoopgevend was voor de hoofdrace op zondag. Die race moest Verstappen vanaf de derde startplek aanvangen, achter beide Mercedessen. Bij de start veranderde de slagvolgorde nog niet, maar bij de herstart na een safety car veroorzaakt door Daniel Ricciardo wel.

Verstappen viel aan bij Lewis Hamilton, zat er bij het aanremmen voor de eerste bocht voor en bij het aanremmen voor deel twee van de Senna S 'significant' naast. Dat laatste is wat er in de FIA-regels staat en waarbij de verdedigende partij ruimte moet laten. Hamilton deed dat niet, waarbij Verstappen op de kerbstones zat en het tot contact kwam. De FIA-stewards kwamen met dezelfde richtlijnen tot het tegenovergestelde: vijf seconden tijdstraf voor de Limburger. "Ik ben het daar totaal niet mee eens, maar dat maakt uiteindelijk allemaal niks uit. Ik probeerde buitenom te gaan en zag meteen dat hij mij geen ruimte wilde geven. Dan gaan we er allebei af", laat Verstappen voor de camera van Viaplay weten. "Uiteindelijk hadden we de snelheid toch niet. We probeerden natuurlijk wel naar voren te rijden, maar elke keer als ik ook maar een beetje aanzette sleten de banden te veel."

Verstappen heeft redenen intern kenbaar gemaakt, gevolg van Monaco?

De safety car heeft Verstappen naar eigen zeggen nog één à twee plekken verder vooruit gebracht dan normaal, al was daar na afloop bijzonder veel over te doen. Zo vroeg Red Bull aan Verstappen om de zesde plek terug te geven aan Sergio Perez, als hij Fernando Alonso zelf niet voorbij kon steken. Verstappen weigerde, waarna Perez zich furieus uitte over de boordradio. Voordat beide coureurs de pers te woord stonden, vond er topoverleg met teambaas Christian Horner plaats. "Mijn redenen hebben we net allemaal intern besproken. Het is goed dat we eindelijk samen hebben gezeten om te bespreken waarom dit zo was. Ik ga hier niet zeggen waarom het zo was, maar het is iets wat in het verleden is gebeurd. Daarom heb ik het niet gedaan", vult Verstappen in het vierkantje bij onder meer Motorsport.com aan.

Waar de tweevoudig wereldkampioen het niet met zoveel woorden zegt, duidt alles op de kwalificatie in Monaco en een vermeend bewuste crash van Perez in de slotfase van Q3. Na het gesprek met Horner en Perez is Verstappen wel duidelijk dat er nu een streep onder kan. "Natuurlijk: als we naar Abu Dhabi gaan en Checo de punten nodig heeft om voor Charles te eindigen, dan doen we dat en zal ik hem helpen. Maar het was wel belangrijk om dit eerst even samen te bespreken."

Video: De boordradio van Sergio Perez over Verstappen