Het belooft een lange nabespreking te worden bij Red Bull Racing. Sergio Perez liet Max Verstappen na de tweede herstart in de Grand Prix van Brazilië voorbij voor P6, zodat de tweevoudig wereldkampioen zich verder naar voren kon banen om punten weg te halen bij Charles Leclerc. Laatstgenoemde is de concurrent van Perez in de strijd om de tweede plaats in het WK. Het lukte Verstappen niet om meer posities te winnen, waarop zijn engineer Gianpiero Lambiase hem in de laatste ronde vroeg om Perez weer te laten passeren. Daar gaf de 25-jarige Limburger echter geen gehoor aan: hij finishte zélf als zesde, terwijl Perez genoegen moest nemen met de zevende plaats.

Perez snapte er niets van. “Bedankt hiervoor, jongens. Bedankt”, sprak de viervoudig Grand Prix-winnaar in een eerste reactie cynisch via de boordradio. “Sorry daarvoor, Checo”, reageerde teambaas Christian Horner. Hugh Bird, de engineer van Perez, vulde aan: “We zullen alles meenemen in de nabespreking”. Dat was niet genoeg om de woede van Perez te temperen. “Hij laat zien wie hij echt is”, sneerde hij nog via de radio naar Verstappen.

Toen Perez zich even later meldde bij de verschillende televisiestations was hij nog altijd zichtbaar boos. “Ik kan dit niet geloven”, mopperde hij bij Viaplay. “Maar ik heb geen verdere informatie. Ik kom net uit de wagen, dus heb geen feiten. Maar ik ben zeker verrast hierdoor, helemaal na alles wat ik voor hem heb gedaan in het verleden.”

Verstappen had naar eigen zeggen ‘zijn redenen’ om Perez niet voorbij te laten. Perez weet niet wat zijn teamgenoot daarmee bedoelt. “Geen idee, geen idee”, reageerde de 32-jarige coureur uit Guadalajara bij Sky Sports. “Misschien moet je dat aan Max vragen. Maar goed, ik heb niet echt iets te zeggen. Na alles wat ik voor hem heb gedaan, is dit eerlijk gezegd een beetje teleurstellend.”

Video: Max Verstappen negeert teamorder op Interlagos