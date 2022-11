Ricciardo loopt gridstraf op voor laatste F1-race in Abu Dhabi

Het is al enige tijd duidelijk dat Daniel Ricciardo eind 2022 moet vertrekken bij McLaren en inmiddels heeft hij zelf al geaccepteerd dat hij in 2023 niet op de F1-grid staat. Volgende week staat de goedlachse Australiër in Abu Dhabi dus aan de start van zijn voorlopig laatste race in de koningsklasse, waar hij ongetwijfeld een goed resultaat wil behalen om zo op een mooie manier afscheid te kunnen nemen van de sport. Inmiddels weet Ricciardo echter ook dat hij zichzelf daarbij een extra uitdaging heeft bezorgd.

Ricciardo viel al in de eerste ronde van de Braziliaanse Grand Prix uit, nadat hij in bocht 8 in aanraking was gekomen met Kevin Magnussen. Daar waar het eerste contact vrij onschuldig leek, zorgde de tweede impact ervoor dat beide coureurs ridder te voet werden. Tijdens de race in Sao Paulo werd duidelijk dat de stewards het voorval na afloop van de wedstrijd zouden bekijken. Dat is inmiddels gebeurd en de stewards hadden slecht nieuws voor Ricciardo: hij wordt volledig verantwoordelijk gehouden voor de botsing. Het gevolg: twee strafpunten op de superlicentie en drie plekken gridstraf voor de GP van Abu Dhabi.

"Ricciardo maakte in bocht 8 van de eerste ronde contact met Magnussen, waardoor Magnussen spinde en beide auto's vervolgens crashten", meldden de stewards in hun verklaring. Volgens McLaren reed Magnussen langzamer dan de auto's voor hem, terwijl Ricciardo uitlegde dat hij voor zijn gevoel genoeg had afgeremd, maar dat hij dat verkeerd had ingeschat. "De stewards erkennen dat dit geen roekeloos ongeval was. Zij hebben echter wel bepaald dat het een incident tussen twee auto's betrof waar andere auto's geen invloed op hadden. Daarom is het geen first lap incident. De stewards oordelen dat Magnussen in die bocht op een normale manier reed en geen roekeloze manoeuvres maakte. Daarom oordelen de stewards dat Ricciardo de volledige schuld van het incident draagt, waarvoor hij drie plaatsen gridstraf krijgt voor het volgende evenement."

Video: Magnussen en Ricciardo klaar na botsing kort na start in Brazilië