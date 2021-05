Max Verstappen had zondag een ijzersterke start vanaf de tweede plek, waardoor hij bij de eerste bocht langs polesitter Lewis Hamilton kon duiken. Maar de Nederlander slaagde er vervolgens niet in om weg te lopen bij de Brit. Nadat Verstappen door een miscommunicatie eerder dan gepland zijn pitstop had gemaakt en Hamilton enkele ronden later eveneens van nieuwe banden was voorzien, reed Verstappen met een seconde of zes voorsprong aan de leiding.

Hamilton kon op zijn nieuwere medium banden het gat met Verstappen echter snel weer dichtrijden. Aangezien het daarna geen makkelijke klus zou worden om de Limburger op de baan te verschalken, greep de kampioensformatie terug op de tactische move die het team twee jaar geleden de overwinning had opgeleverd in Hongarije. Hamilton werd naar binnen gehaald voor een tweede pitstop, waarna er volgens de berekeningen van het team nog genoeg ronden over waren om weer naar de achterkant van Verstappen te rijden en de aanval te openen op de Nederlander, die tegen die tijd wel eens een stuk makkelijker te passeren kon zijn gezien de leeftijd van zijn banden. En zo geschiedde uiteindelijk.

Volgens Verstappen had Mercedes deze alternatieve strategie echter niet kunnen proberen als Red Bull een tweede man in de voorste gelederen had gehad. “Uiteindelijk ben ik altijd alleen in het gevecht”, merkte hij op voor de camera van Ziggo Sport. “Zij kunnen makkelijk gewoon nog een tweede stop maken, omdat er dan een gat achter ze zit. Dat helpt natuurlijk ook niet.” Gevraagd of dit inhoudt dat Perez volgens hem meer moet gaan doen, reageerde de elfvoudig Grand Prix-winnaar: “Dan kunnen ze in ieder geval niet die tweede stop maken. Dan is het gewoon wie aan het einde de beste banden over heeft.”

Na een vraag van Motorsport.com wat Red Bull nu moet doen om de volgende keer in een vergelijkbare situatie als winnaar uit de strijd te komen, zei Verstappen: “We hebben gewoon een snellere auto nodig. Zo simpel is het. Dan kom je ook niet in zo’n situatie terecht. Dat is waar we ons op moeten gaan focussen.” Te langzaam, luidt de voornaamste conclusie van Verstappen na de Spaanse Grand Prix. “Dat is hoe ik het zou samenvatten. Er valt niet echt veel meer over te zeggen. Ik heb geprobeerd om alles zo goed mogelijk te managen door naar de banden om te kijken en dat soort dingen, maar het was gewoon niet genoeg. Aan hoe ze achter me aan het pushen waren, kon je duidelijk zien dat ze iets meer snelheid hebben dan wij."

"Ik denk dat we niet tevreden moeten zijn met een tweede plaats, maar we hebben alles geprobeerd. We komen in de race gewoon nog wat tekort. Het is dit seizoen tot dusver een beetje zo geweest dat we vrij competitief zijn in de kwalificatie, maar in de race wat meer worstelen.”