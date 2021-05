Voor de derde keer in vier races dit seizoen wist Lewis Hamilton zondag in een rechtstreeks duel om de zege af te rekenen met Max Verstappen. De Brit gaf de Red Bull-coureur in Spanje opnieuw het nakijken, nadat de wereldkampioen vooral op tactisch vlak over de beste papieren beschikte. De zege van Hamilton in Barcelona werd dan ook vooral gezien als een zege van het hele team van Mercedes, wat teambaas Toto Wolff uitermate tevreden stemde.

“De sfeer binnen het team was fantastisch. Ik moet echt mijn hoed afnemen voor het strategische team, geleid door James [Vowles] en het hele team in de fabriek in Brackley”, vertelde Wolff na afloop onder andere aan Motorsport.com. “Die groep is echt fantastisch. De rekenaars en strategen die met alle simulaties komen wanneer je om een bepaald plan vraagt. Opeens heb je alle opties voor je neus.”

Na de eerste pitstop zat Hamilton op de staart van Verstappen, maar toch werd de Brit naar binnen gehaald voor een tweede bandenwissel. De Brit gaf achteraf toe dat hij zelf even twijfelde om de call om binnen te komen te negeren, maar het leverde hem uiteindelijk wel de zege op: “Met ons plan, als we op dat moment zouden stoppen, zouden we hem [Verstappen] met één ronde te gaan bijhalen en zouden we een bandenvoordeel van 1.4 seconde per ronde hebben”, vervolgt Wolff. “We vonden dat dat genoeg was, dus uiteindelijk vertrouw je het team en vertrouw je de data. Ze zaten er echter helemaal naast want we hadden hem vier ronden voor het einde al bijgehaald”, lacht de Oostenrijker.

Red Bull in het voordeel op zaterdag, Mercedes sneller op zondag

De zege in Spanje is een gevoelige tik aan het adres van Red Bull, aangezien het circuit van Barcelona als een goede graadmeter wordt gezien voor de onderlinge krachtsverhoudingen. Daarnaast heeft Mercedes nu drie van de eerste vier races weten te winnen, terwijl het team van Red Bull na de wintertests nog over de snelste auto leek te beschikken.

“Op pure snelheid is Red Bull in het voordeel op zaterdag, maar op zondag buigt dat voordeel waarschijnlijk onze kant op”, denkt Wolff. “Onze auto lijkt goed om te gaan met de banden, maar racen op een zondag is heel anders. We waren foutloos, of tenminste bijna foutloos, maar vandaag lagen we er toch achter. We waren echter in een positie om het besluit [voor de tweede pitstop] te maken omdat we een gat hadden, dan heb je ook minder te verliezen. Of je wordt tweede, waar we toch al lagen, of je wint. Toch was het een moeilijk besluit omdat Lewis zo dicht achter Max zat en zelfs DRS had toen we besloten om voor een tweestopper te gaan. Op zo’n moment gaat het strategische team echt meespelen omdat ze vertelden dat de kans dat we hem in zouden halen groter zou zijn aan het einde van de race, dan op dat moment toen we op banden reden die slechts vijf ronden jonger waren.”

Wolff neemt Bottas niets kwalijk

De inhaaljacht van Hamilton op Verstappen liep nog enige vertraging op toen teamgenoot Valtteri Bottas niet al te gewillig aan de kant ging voor zijn teamgenoot, maar achteraf neemt Wolff de Fin niets kwalijk: “Het instinct van coureurs is nou eenmaal wat het is. Ik had gehoopt dat Lewis, omdat hij op een totaal andere strategie zat, wat sneller voorbij had kunnen gaan, maar uiteindelijk hebben we het resultaat binnen weten te halen. Ik kan me wel inleven in Valtteri. Hij had opnieuw een lastige dag en dan raak je geïrriteerd. Als het ons de race had gekost zou ik kritischer zijn geweest, maar uiteindelijk is dit iets waar we van kunnen leren.”