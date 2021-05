Formule 1 actief op zoek naar Amerikaanse coureur(s)

Liberty Media probeert al jaren om de Formule 1 opnieuw op de kaart te zetten in de Verenigde Staten. Zo voegde het onlangs met de Grand Prix van Miami een tweede Amerikaanse F1-race toe aan de kalender van 2022. In gesprek (over de kwartaalcijfers van Liberty Media) met beursanalisten van Wall Street, zei Domenicali dat het vinden van een Amerikaanse coureur een volgend belangrijk doel is voor de Formule 1.

De laatste Amerikaan op de grid was Alexander Rossi, die eind 2015 vijf races mocht rijden voor het team van Manor. “Wat Miami betreft, daar is een Amerikaanse coureur belangrijk," aldus Domenicali. “We werken samen met teams, proberen te begrijpen wat nu echt de mogelijkheid is voor Amerikaanse coureurs om op korte termijn onder de aandacht van F1-teams te komen. Realistisch zie ik dat niet in de komende twee of drie jaar gebeuren, maar misschien daarna. Ik weet dat er teams zijn die naar goede coureurs kijken en die kunnen – als ze klaar zijn – een stimulans zijn voor de Amerikaanse fans. We hopen dan ook dat we op korte termijn Amerikaanse coureurs hebben die het in het F1-kampioenschap tegen de rest kunnen opnemen.”

De toevoeging van Miami aan de F1-kalender is een enorme boost voor de sport in de Verenigde Staten. Om het publiek in de stad in Forida alvast te enthousiasmeren zal eind deze maand de Grand Prix van Monaco live te zien zijn op grote schermen in het Hard Rock Stadium. “We zijn hard bezig om een goede communicatie met de Amerikaanse gemeenschap op te bouwen. We willen er alles uithalen wat er in zit en dat is ook precies de reden waarom we twee races in de Verenigde Staten willen houden.”

Naast Miami blijft ook de USGP in Austin, Texas op de kalender staan.