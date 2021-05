Max Verstappen heeft inmiddels honderd races in dienst van Red Bull Racing achter de rug. De Limburger wist elf van die wedstrijden te winnen en 45 keer naar het podium te rijden. Een wereldtitel ontbreekt zoals bekend, al heeft dat volgens Helmut Marko veel met het materiaal van de voorbije jaren te maken. De Oostenrijker liet afgelopen week weten dat Verstappen in verhouding tot zijn talent 'nog relatief weinig heeft gewonnen'. Dat talent wordt door Marko hoog aangeslagen en dat geldt ook voor Sky Sports F1-analist Jenson Button.

"Max is immens getalenteerd. Als je naar de pure aanleg kijkt, dan is Max Verstappen waarschijnlijk de meest getalenteerde coureur van allemaal. Ik weet dat veel mensen het niet met mij eens zullen zijn, maar goed, dit is gewoon mijn mening", aldus Button vanuit Barcelona. Gevraagd of Button Verstappen enkel de meest getalenteerde coureur van het huidige veld vindt of zelfs aller tijden, luidt het behoorlijk verrassende antwoord: "Dat [laatste] denk ik wel ja. De meest complete coureur, als je de ervaring meetelt en de manier waarop hij de races aanpakt, is Lewis Hamilton. Maar qua puur talent kom ik toch echt bij Max uit."

De éénvoudig wereldkampioen stelt dat het behouden van Verstappen van levensbelang is voor Red Bull, ook met het oog op het eigen motorproject. Verstappen zegt overigens zeer uit te kijken naar dat project en in het algemeen naar de komende seizoenen met Red Bull. "Ik ben erg positief gestemd over de toekomst. We hebben nu al een goede basis en dat kan volgens mij alleen nog maar beter worden." Is dit de opmaat tot nog honderd races van Verstappen bij Red Bull? "Nou, als je even naar het aantal races kijkt dat we tegenwoordig afwerken, dan kunnen we nog wel tweehonderd races samen doen", reageert teambaas Christian Horner met een lach. "Het belangrijkste voor ons is dat we hem een competitieve auto geven. Dat hebben we dit jaar in ieder geval gedaan en natuurlijk draait het allemaal om winnen."

