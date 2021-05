Red Bull Racing leek de Grand Prix van Spanje lange tijd te controleren, totdat een extra pitstop van Mercedes de panelen deed verschuiven. Lewis Hamilton profiteerde van versere banden, al ziet Horner dat iets anders. "De realiteit is: wat we vandaag ook hadden gedaan, het had niet veel geholpen. Mercedes had simpelweg een snellere auto en ze hadden ook minder bandendegradatie", aldus Horner in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland.

De conclusie is volgens Horner een hele simpele: Mercedes was beter in Barcelona, Hamilton had simpelweg de snelste auto tot zijn beschikking. "Het is precies dat. We hebben onze kans gegrepen bij de start. Een fantastische actie van Max, die er echt vol voor is gegaan. Maar dat Lewis hem zo goed kon volgen zonder zijn eigen banden op te branden, zei al wel genoeg. Zij hadden gewoon een snellere auto dan dat wij hadden vandaag. Bij de eerste stop wisten we 'track position' nog vast te houden, maar daarna kwamen ze erg snel dichterbij." Die eerste pitstop ging overigens mis. Door een probleem met de radio maakte Verstappen zelf de 'call' om binnen te komen en was het team nog niet klaar voor zijn komst.

Nadien bleek Hamilton ook een klasse apart op de mediums, waar hij uiteindelijk twee setjes van gebruikte. "Voor de race was voorspeld dat een éénstopper het snelst zou zijn, maar doordat de onderlinge gaten zo groot werden, kreeg Lewis een gratis pitstop. Mercedes maakte op een gegeven moment de keuze: 'ik denk niet dat we Max op de baan kunnen inhalen, want dat is in de eerste veertig ronden ook niet gelukt, dus laten we de trekker overhalen en vol voor een tweestopper gaan'. Als wij [Red Bull] in de eerstvolgende ronde waren gevolgd, dan hadden we de baanpositie ook al opgegeven. En nogmaals: zij hadden een snellere auto", geeft Horner aan dat het opgeven van de baanpositie en dan weer inhalen verdraaid lastig zou zijn geworden.

Reageren op tweede stop Hamilton geen optie volgens Horner

"Het was trouwens ook een verschrikkelijk moedige beslissing geweest om de leiding zomaar op te geven met een pitstop in ronde 42. De voorspellingen waren dat de banden van Max het einde wel zouden halen. Dat is ook gebeurd, al was dit misschien niet de allersnelste manier. Maar het behoud van de eigen baanpositie is hier nou eenmaal cruciaal", vervolgt hij zijn uitleg tegenover de schrijvende pers. "Daarbij moeten we ook niet vergeten dat Mercedes nog een setje mediums beschikbaar had en wij alleen maar een setje softs. Die banden waren niet zolang goed gebleven als de mediums van Mercedes."

Dit alles maakt dat het beeld voor Horner vrij helder is. "Wij konden eigenlijk maar één ding doen: doorrijden en proberen om het zo lang mogelijk vol te houden. Uiteindelijk was Lewis gewoon te snel en konden wij alleen nog maar voor de snelste raceronde gaan." Dat plannetje slaagde wel, met negentien WK-punten voor Verstappen tot gevolg. Diens achterstand in het WK is opgelopen tot veertien punten, al bekijkt Horner het liever positief. "We moeten de positieve dingen meenemen uit dit raceweekend. We hebben Mercedes hard kunnen pushen op een circuit waar ze altijd erg sterk zijn en waar ze vorig jaar ver voor ons zaten. We moeten vooral de hoopgevende dingen meenemen naar de volgende race in Monaco."

Video: Een rondje onboard over de nieuwe lay-out van het circuit in Barcelona