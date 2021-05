Max Verstappen kwam in ronde 24 binnen om zijn versleten softs in te ruilen voor een setje mediums. Waar Red Bull doorgaans uitblinkt met snelle stops, was dat zondagmiddag niet het geval. De fout leek in eerste instantie bij de monteurs linksachter te liggen, maar volgens Horner was dat zo. "Max heeft zichzelf eigenlijk naar binnen geroepen", zegt de Brit tegen onder meer Motorsport.com Nederland. "Wij verwachtten hem op dat moment niet en dat verklaart ook waarom de mensen in de pits niet klaar waren. Ik denk zelfs dat de mannen in onze box fenomenaal werk hebben geleverd door zo snel te reageren. We hebben maar minimaal aan tijd verloren en konden de baanpositie behouden. Het is goed opgelost."

Marko vult aan en stelt dat de onduidelijkheid is veroorzaakt door een misverstand. "Max is, en ik weet niet of dat helemaal goed in beeld gekomen is, volledig onverwacht naar binnen gegaan. De mannen waren onvoorbereid. In dat opzicht was een pitstop van vier seconden nog erg goed. Het ging om een misverstand tussen Max en zijn race-engineer. Toen Max al in de pitstraat was, brulde één van onze medewerkers ineens: 'Max is binnen!' Daardoor duurde die pitstop meer dan vier seconden en zaten we [tactisch] ook vast met het aantal ronden. We wisten dat de tweede stint lastig zou worden en toen Hamilton nog een keer naar binnen ging, wisten we helemaal: dit is het dan", aldus Marko tegenover Sky Sports Deutschland.

Verstappen spreekt van miscommunicatie zonder ernstige gevolgen

De Oostenrijker legt verder niet echt uit wat er in de communicatie verkeerd is gegaan en houdt het bij de woorden: "Het was een misverstand, een misverstand van [Verstappen] zijn kant. Zoiets kan een keer gebeuren. Vandaag was het racetempo van Mercedes ook gewoon beter." Vanwege diezelfde conclusie maakte Verstappen tijdens de persconferentie ook niet veel woorden vuil aan de mislukte pitstop. "Het was gewoon een miscommunicatie. Ik dacht dat ik die ronde naar binnen moest komen, maar dat was duidelijk niet het geval. We hebben er gelukkig niet al te veel tijd mee verloren”, aldus Verstappen die vooral benadrukte dat Mercedes de snellere auto heeft en Red Bull nog stapjes moet zetten.