Max Verstappen liet vrijdag alvast optekenen dat hij eigenlijk vanaf de eerste startrij moest komen om te kunnen winnen, al bleek dat vijf jaar geleden geen vereiste in Barcelona. Anno 2021 slaagde de Nederlander wel in zijn eerste missie door de RB16B zaterdag naar P2 te sturen. Een dag later hoopte Verstappen toe te slaan bij de start en ook dat lukte nog. Hij koos even het spoor van Lewis Hamilton, hield bij het aanremmen gedecideerd de binnenkant en toonde vervolgens zijn spierballen door bijzonder diep in te remmen.

Het bleek de opmaat tot een prachtige en vooral tactische strijd met de Brit. Red Bull wist een undercut bij de eerste pitstops te voorkomen, maar nadien nam Mercedes het commando over. Een extra stop bracht Hamilton eerst op verser rubber en uiteindelijk de overwinning, tot teleurstelling van Verstappen. "Maar ik zag het op een bepaalde manier al wel aankomen. Op de softs was hij [Hamilton] al sneller en op mediums hadden ze helemaal meer snelheid in de auto. Hij kon binnen een seconde blijven en wij konden niet veel doen. Zij gingen voor een extra stop en toen wist ik al dat het over was."

Het Hongarije 2019-scenario: "We waren gewoon langzamer"

Verstappen werd over de boordradio gewaarschuwd voor het 'Hongarije 2019-scenario' en liet zelf weten weinig leven meer in zijn Pirelli-banden te hebben. Het maakte dat de eerste aanval van Hamilton meteen - en ook tamelijk simpel - slaagde. "Ik had het al moeilijk met de banden en zag hem iedere ronde dichterbij komen. Ik was eigenlijk een soort van sitting duck", geeft de elfvoudig GP-winnaar indirect aan dat verdedigen onbegonnen werk was. "Het wordt natuurlijk allemaal wat makkelijker als je een duidelijk voordeel hebt [zoals Hamilton vandaag had]. Mercedes had gewoon meer snelheid in de auto."

Had een andere tactiek dan nog soelaas kunnen bieden, bijvoorbeeld reageren met Mercedes en ook een tweede stop doen? "Maar als je aan de leiding rijdt, wil je natuurlijk ook niet in verkeer terechtkomen." Dat laatste dreigde wel te gebeuren doordat Mercedes Valtteri Bottas nog als joker kon inzetten bij een extra stop. "Als we een extra stop hadden gemaakt, weet ik ook niet of we het gat hadden gedicht. We misten gewoon snelheid en ik heb alles gedaan wat ik kon." Zijn conclusie is dan ook tweeledig. Om te beginnen zijn de verschillen miniem, maar ten tweede is er volgens Verstappen nog werk aan de winkel. "We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn. We moeten pushen en proberen om het gat te dichten, want momenteel liggen we iets achter. Vergeleken met vorig jaar is het nog wel steeds een mooie stap voorwaarts."

Video: Een rondje over het circuit in Barcelona, met de aangepaste bocht 10