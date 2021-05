Hamilton troeft Verstappen op strategie af voor zege in Spanje

Voor de honderdste keer vertrok Lewis Hamilton van pole-position, maar het was Max Verstappen die de beste start in huis had. De Nederlander kroop meteen richting de achterkant van Hamilton om bij de eerste bocht aan de binnenkant te duiken. De regerend kampioen kon een botsing net voorkomen, maar moest toezien hoe de Red Bull-coureur de leiding greep. Bij het uitkomen van de tweede bocht sloeg Charles Leclerc toe bij Valtteri Bottas, waardoor de Monegask derde kwam te liggen en de Fin op de vierde positie belandde.

Lees terug: Liveblog bij de Grand Prix van Spanje

Daarmee verliep de start voor Verstappen precies zoals gehoopt, terwijl Mercedes even strategisch in de knel kwam. Niet alleen had Hamilton de koppositie verloren aan Verstappen, Bottas was ook nog eens achter een auto uit het middenveld terechtgekomen, waardoor hij in de openingsfase van de race rap terrein verloor ten opzichte van de kop van het veld. Na acht ronden bood nota bene het zusterteam van Red Bull Mercedes de helpende hand door een safety car te veroorzaken. Yuki Tsunoda werd op het rechte eind naar de tiende bocht getroffen door een motorisch probleem en parkeerde zijn AlphaTauri aan de buitenkant van de vernieuwde bocht. De Japanner was hiermee de eerste uitvaller op de Catalaanse omloop, waar de race dus tijdelijk moest worden geneutraliseerd.

Na drie ronden achter de safety car werd het veld weer losgelaten. Verstappen had een prima herstart en Hamilton kreeg op dat moment geen kans om iets te ondernemen. Lance Stroll dook bij de vijfde bocht langs Fernando Alonso voor de tiende plek en tekende daarmee voor de enige verandering in de top-tien. Verstappen en Hamilton gingen er vervolgens weer samen vandoor, waarna het wachten was op de eerste pitstops.

Verstappen nam aan de kop van het veld het initiatief door na 24 ronden naar binnen te gaan, om zijn zachte banden in te wisselen voor mediums. De linker achterband stond echter niet klaar op het moment dat de Nederlander zijn Red Bull stilzette, waardoor zijn pitstop een seconde of twee langer duurde dan nodig. Hamilton meldde daarop over de boordradio dat zijn banden nog prima waren, waarop Mercedes besloot zijn eerste stint verder op te rekken. De regerend wereldkampioen verloor wat tijd door Nikita Mazepin, die met zijn Haas niet al te rap aan de kant ging voor de Brit. Op het moment dat Hamilton na 28 ronden de pits opzocht, was duidelijk dat hij niet als leider terug zou keren op de baan.

Hamilton kwam een seconde of zes achter Verstappen terug op het circuit, maar had in de ronden daarna het voordeel dat zijn medium banden vier ronden minder hadden gereden. De coureur uit Stevenage had vijf ronden nodig om het gat met de RB16B te dichten, zodat hij halverwege de race weer binnen een seconde van de Limburger zat. Bottas lag op dat moment derde. De Fin was vroeg gestopt voor vers rubber, terwijl Leclerc net zo lang door was gegaan als Hamilton, wat erin resulteerde dat de Monegask ruim achter de Mercedes zou komen op de baan.

Verstappen en Hamilton gingen als een touwtje over de baan, totdat Mercedes de Brit na 42 ronden binnen riep voor een tweede pitstop. Daarmee ging de Duitse fabrieksformatie overduidelijk voor een herhaling van de Hongaarse Grand Prix van 2019. Ook toen werd Hamilton op een tweestopper gezet, waarna hij op verse banden succesvol terug naar Verstappen wist te rijden en hem in de slotfase wist te passeren voor de winst. Red Bull besloot Mercedes ook dit keer niet te volgen en hield Verstappen dus op de baan. Hamilton viel door zijn pitstop terug naar de derde plek. “Je hebt 22 seconden goed te maken. We hebben het eerder gedaan”, zei race-engineer Peter Bonnington tegen Hamilton. “Zoals het nu lijkt, zit hij in de laatste ronde weer bij je”, kreeg de Limburger te horen over de boordradio.

Verstappen was er echter niet gerust op. “Ik weet niet of we het gaan redden”, zei hij een paar ronden later. Hamilton had er ondertussen flink de sokken in. Met nog veertien ronden te gaan zat hij aan de achterkant van Bottas, die ondanks een duidelijk verzoek van de pitmuur zijn teamgenoot even liet werken voor de tweede positie. Vervolgens kwam Hamilton met rasse schreden - soms wel twee seconden per ronde - dichterbij aan Verstappen, die zijn zegekansen snel slag slinken. Er waren nog zes ronden te gaan toen het erop en erover was voor Hamilton, die de Red Bull-coureur aan de buitenkant van de eerste bocht verschalkte.

Verstappen ging daarna naar de pits om zonder positieverlies een setje zachte banden te halen, zodat er een gooi kon worden gedaan naar de snelste raceronde. Hamilton won zodoende met zestien seconden voorsprong op Verstappen. Bottas maakte, eenmaal ingehaald door Hamilton, ook een pitstop voor zachte banden. Hij viel terug naar de vierde plaats, maar had Leclerc al snel weer te pakken, waarmee hij terug was op het podium. De Monegask kon vervolgens eveneens een veilige pitstop maken en werd vierde. Sergio Perez startte als achtste en kwam na enkele goede inhaalacties als vijfde aan de finish. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr., Lando Norris, Esteban Ocon en Pierre Gasly, die een tijdstraf van vijf seconden kreeg omdat hij niet goed op zijn startplek stond, pakten de overige punten.

Dankzij zijn vijfde Spaanse Grand Prix-zege op rij staat Hamilton in het kampioenschap nu op 94 punten. Verstappen slaagde erin het bonuspunt voor de snelste raceronde te pakken en staat na vier wedstrijden tweede in de tussenstand met 80 punten. Bottas is dankzij zijn podiumplaats Norris voorbij in het klassement voor de derde plek. De Fin heeft met 47 punten echter een aanzienlijke achterstand op Hamilton en Verstappen.

Over twee weken is de Formule 1 terug in de straten van Monaco, nadat de race in het prinsdom vorig jaar voor het eerst sinds 1954 niet door kon gaan wegens het coronavirus.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Spanje