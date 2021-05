Lewis Hamilton mocht in Spanje voor de honderdste keer van pole-position starten, maar de Brit moest in de eerste bocht de Red Bull van Max Verstappen voor laten gaan. De wereldkampioen hield de Limburger echter in het vizier en wist met een betere strategie alsnog de race naar zich toe te trekken. Na een extra tweede pitstop moest hij een gat van ruim twintig seconden zien te overbruggen, maar op verse banden kwam hij in rap tempo dichterbij aan de Nederlander, om hem zeven ronden voor het einde voorbij te gaan op weg naar zijn derde overwinning van het seizoen.

“De start was zo close. Er lag wat rubber aan de rechterkant van de grid en de Red Bull kwam goed uit de startblokken”, blikte Hamilton na afloop terug op de race. “Daarna was ik aan het jagen. Het zat zo lang zo dicht bij elkaar. Daardoor dacht ik niet dat de banden het vol gingen houden. Ik wist ze echter toch in leven te houden en daarna was het met een achterstand van 20 seconden nog een lange weg te gaan, maar het was een goede gok. Het was echt een hele goede strategie.”

Tweestopper

Hamilton dankte na afloop over de boordradio James Vowles, die bij Mercedes verantwoordelijk is voor de strategie. De Brit gaf na afloop toe dat het team altijd een tweede setje mediums achter de hand had gehouden om de optie op een tweestopper open te houden: ‘Hoewel een éénstopper de betere strategie lijkt, wist ik uit het verleden al dat een éénstopper hier heel moeilijk vol te houden is. Zodra we de snelheid hadden wist ik dat ik er zo snel mogelijk voorbij kon gaan.”

Toch was Hamilton nog even aan het twijfelen toen hij in Ronde 42 op de staart van Verstappen zat, maar vervolgens door zijn team naar binnen werd geroepen voor de tweede bandenwissel: “Ik had denk ik bijna een kans om hem in te halen voordat ik naar binnen ging. Ik hinkte echt op twee gedachten: “Zal ik naar binnen gaan, of negeer ik het team en blijf ik op de baan?” Ik deed uiteindelijk wat het team van me vroeg, omdat er van beide kanten veel vertrouwen is. Het was geweldig werk van iedereen binnen het team. Wat een dag!”

Bottas baalt van plekje verlies bij de start

Door zijn overwinning heeft Hamilton nu 14 punten voorsprong op Verstappen, die met het rijden van de snelste raceronde wel nog een extra puntje scoorde. Valtteri Bottas kwam in de tweede Mercedes als derde aan de finish, nadat hij aan het begin van de race lang klem zat achter de Ferrari van Charles Leclerc.

“Dat ik in de eerste ronde die plek aan Charles verloor maakte het echt lastig voor mij”, sprak de Fin na afloop. “Ik had hem eigenlijk niet gezien, dus ik denk dat hij gewoon een betere lijn had gekozen door Bocht 3. Daarna zat ik een tijdje achter hem vast en dat belemmerde mijn race. De snelheid was verder redelijk gelijk, dus het is wel jammer. Gelukkig wisten we alsnog op het podium te finishen.”

“Vandaag kwam het aan op de details in de eerste ronde. In Bocht 3 verloor ik die plek. Als team hebben we weer goede punten gescoord vandaag, maar niet het perfecte aatal punten.”