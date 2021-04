Maar liefst tien verschillende Amerikaanse circuits hebben in het verleden al minimaal één keer een Grand Prix mogen organiseren. Circuits als Sebring, Watkins Glen en Long Beach bleken in hun tijd bijzonder geschikte locaties, maar vielen van de kalender toen de sport groter werd en naar andere oorden trok. Andere circuits als Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix en Indianapolis hadden zo hun momenten, maar wisten nooit de impact op de Amerikaanse markt te maken waar de sport zo op gehoopt had.

Met het Circuit of the Americas in Austin reeds als vaste waarde op de kalender, hoopt de Formule 1 volgend jaar met de komst van de Grand Prix van Miami een volgende stap te maken aan de andere kant van de oceaan. Na een lobby van tien jaar is de sport eindelijk in de missie geslaagd om een tweede race op Amerikaanse bodem toe te voegen aan de kalender. Formule 1 CEO Stefano Domenicali ziet het als een belangrijke mijlpaal: “Niet alleen ikzelf, maar als heel de Formule 1 zijn we er trots op omdat we vooruit kijken”, sprak Domenicali in Imola na de aankondiging van de race in Miami. “We leggen hiermee de fundering voor een fantastische toekomst voor de sport. Dit is een mijlpaal die we allemaal hebben gewild. Gisteravond nog, toen we het nieuwe met alle teams deelden, had iedereen echt zoiets van: “Wow, dit is echt de juiste richting om in te slaan, dit is waar we horen te zijn.” Dit is echt de richting die we inslaan voor een geweldige toekomst voor de Formule 1.”

Nieuwe locatie slap compromis, of geweldige kans?

Ondanks het optimisme van Domenicali heerst er ook cynisme over de vraag of het huidige project in Miami wel de impact gaat maken die verwacht werd van het aanvankelijke plan van een aantal jaren geleden, toen er nog nagedacht werd over een race in het havengebied van Miami. De Formule 1 was destijds van plan om onder andere over één van de voornaamste bruggen van Miami te scheuren, met de skyline van de havenstad als spectaculaire achtergrond. Het circuit moest daarmee een van de grote publiekstrekkers op de kalender worden, maar nu er ‘slechts’ over een (grote) parkeerplaats wordt geracet rondom een stadion, wordt er gevreesd dat de nieuwe locatie niet voor de aanvankelijk gehoopte wow-factor gaat zorgen.

Start/finish voor het Hard Rock Stadium in Miami Foto: Hard Rock Stadium

Domenicali wil niets weten van de zorgen en laat weten dat de sport ook op de nieuwe locatie rondom het Hard Rock Stadium flink wil uitpakken met de Grand Prix van Miami. “Het is geweldig, geen compromis”, benadrukt de Italiaan. “Als je op zoek gaat naar een andere oplossing moet je altijd alle elementen in ogenschouw houden om iedereen tevreden te houden. Er werd veel gesproken over een andere lay-out, maar ik weet zeker dat het circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami Gardens fantastisch wordt. We hebben iets bedacht wat echt spectaculair zal worden.”

Promotor Tom Garfinkel, CEO van de Miami Dolphins, doet er zelfs nog een schepje bovenop. Waar een Amerikaanse race op een parkeerplaats slechte herinneringen zal oproepen aan Formule 1’s kortstondige avontuur in Las Vegas begin jaren '80, denkt Garfinkel dat de nieuwe locatie rondom het stadion zelfs een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke plan: “Ik denk dat het in vele opzichten een stuk beter gaat worden”, aldus de promotor. “Toen we aanvankelijk keken naar het ontwerp van de stad, werden we gehinderd door tal van beperkingen. De eerste prioriteit was het creëren van een geweldig circuit voor de coureurs en de fans, met meerdere mogelijkheden om in te halen. Toen we naar de plek rondom het stadion keken, hadden we in feite een leeg vel papier waarmee we samen met de ontwerpers en de Formule 1 aan de slag konden gaan. De FIA heeft een circuit samengesteld dat – hopelijk – in vele opzichten dynamisch is. Plus, we kunnen een geweldige ervaring neerzetten die de diversiteit van Miami en alles wat we doen weergeeft, we hebben hier een geweldige infrastructuur en alles voorhanden. We zijn nu in een betere positie om daar zorg voor te dragen.”

Garfinkel denkt ook dat de aanwezigheid van het stadion de organisatie de kans biedt om fans een betere ervaring aan te bieden: "Als je kijkt wat we bijvoorbeeld met het Miami Open Tennis-toernooi hebben gedaan, we kunnen het hele gebied ombouwen tot een campus, met tal van verschillende mogelijkheden en plekken voor eten en drinken. We willen een omgeving creëren die mensen omverblaast zodra ze er arriveren. En nogmaals, het feit dat we als het ware met een leeg vel papier konden beginnen, heeft de ontwerpers, de F1 en de FIA de mogelijkheid geboden om een circuit te ontwerpen met een hoop inhaalmogelijkheden. Je krijgt uitzichtpunten vanaf het stadion, dat in het midden van het circuit ligt. Je zou rond het bovenste dek van het stadion kunnen wandelen en zo elke bocht van het circuit kunnen zien. Dat is een vrij unieke kans. Het wordt prachtig en ik zie niet echt beperkingen. Ik zie alleen maar mogelijkheden zelfs.”

De plannen van de promotor om de race voor de aanwezige bezoekers een succes te maken is slechts een van de opgaves waar de Formule 1 mee te maken krijgt. Het is een heel andere opgave om ervoor te zorgen dat de race in Miami heel Amerika enthousiast kan krijgen voor de sport. Een van de manieren waarop de sport dat wil bereiken is door de twee races in Miami en Austin uit elkaar te houden op de kalender, om zo meerdere malen in het jaar pieken te creëren in de interesse in de sport, waarmee beide evenementen ook maximaal de vruchten kunnen plukken van hun promotiecampagne.

Netflix-effect

Hoewel Austin de meest permanente thuisbasis voor een Amerikaanse F1-race in jaren is, snakt de Formule 1 nog steeds naar die volgende stap: iets speciaals, waarmee de sport de interesse van het publiek weet te trekken en meer media-aandacht kan generen. Met een gemiddeld aantal van 1 miljoen Amerikaanse kijkers voor een race, is de Formule 1 in een land met 328 miljoen inwoners namelijk nog altijd een relatief kleine sport. Amerika biedt enorm veel potentie voor de Formule 1 en als er ooit een kans lag om daar op in te springen, lijkt die kans zich nu aan te bieden. Er mag ook niet onderschat worden dat de sport tegenwoordig een heel ander imago heeft dan vijf jaar geleden. Waar een zevenvoudig Formule 1-kampioen als Michael Schumacher in het verleden bijvoorbeeld ongestoord op vakantie kon gaan in de VS, heeft het succes van Netflix: Drive to Survive voor flink wat verandering gezorgd. Niet alleen de coureurs zijn nu bekend, maar ook andere persoonlijkheden in de paddock zoals McLaren CEO Zak Brown kunnen er niet meer ongestoord over straat lopen.

“Michael Strahan [een Amerikaanse tv-persoonlijkheid en voormalig profvoetballer, red.] kwam laatst naar me toe in een restaurant. Zonder Netflix zou hij geen flauw benul hebben gehad wie ik was”, sprak Brown onlangs tijdens een bezoekje aan de eerste IndyCar-race in Alabama. “Hij kwam naar me toe in een restaurant in New York. Een superaardige gast die houdt van McLaren en het eerste wat hij zei was: 'Ik heb je gezien op Netflix', dus ik denk wel zeker dat het een impact heeft gemaakt. Over de hele wereld, maar vooral in Amerika.”

Het ‘Netflix-effect’ wordt door techgigant Oracle als een van de redenen aangewezen waarom Amerikaanse bedrijven tegenwoordig meer interesse tonen in de sport nu meer en meer bedrijven als sponsor betrokken willen worden bij de sport. De kans die er voor de Formule 1 ligt in Amerika is dan ook nog nooit zo groot geweest als nu. Het praten over het maken van een doorbraak is echter een totaal ander verhaal dan het ook daadwerkelijk bewerkstelligen. De deal met Miami is eindelijk gesloten, maar het echte werk voor de Formule 1 is pas net begonnen.

Het circuit van Miami, met in het midden het Hard Rock Stadium Foto: Liberty Media