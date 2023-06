Max Verstappen kwalificeerde zich op de pole-position en was vanaf die plek ongenaakbaar tijdens de Grand Prix. De Red Bull-coureur leidde in Spanje van start tot finish en tekende voor alweer zijn vijfde zege van het Formule 1-seizoen. Teamgenoot Sergio Perez worstelde in het begin nadat hij als elfde aan de race was begonnen, maar viel terug. Hij knokte zich naar P4, maar kon Russell door de mindere start niet meer inhalen. Desondanks is Red Bull-adviseur Helmut Marko tevreden. "Sergio verloor bij de start de derde plaats. Russell ging aan hem voorbij, waardoor hij terugviel. Over het algemeen was het een geweldige race", zegt de Oostenrijker tegen Sky Sports.

Tijdens de wedstrijd zocht Verstappen geregeld het randje op met de track limits. Drie keer kwam hij daarbij met vier wielen buiten de witte lijnen, wat hem een officiële waarschuwing opleverde. Hij wilde vervolgens nog voor de snelste raceronde gaan om het extra punt te pakken, maar dat werd vanaf de Red Bull-pitmuur verboden. Een ronde later kwam het paarse klokje toch achter de naam van de 25-jarige coureur te staan. In principe negeerde de tweevoudig kampioen een teamorder. "We wilden niet dat Max de snelste ronde zou rijden, maar je kunt dat niet tegenhouden", gaat Marko verder. "Hij had al drie waarschuwingen aan zijn broek voor het overschrijden van track limits. In zo'n situatie moet je niets riskeren, maar je kunt daarvoor niet boos op hem zijn."

Mercedes maakt stap

Het F1-seizoen 2023 is nu acht GP's oud - inclusief de afgelaste Imola - en dus komt het moment dat Red Bull last krijgt van de windtunnelstraf dichter bij. Het Oostenrijkse team maakt zich er niet al te druk over, althans dat zegt Marko: "We zijn er relaxed over. Wat nog in de pijplijn zit, is al heel lang gepland. We liggen twee of drie tienden voor en dat is best veel." Mercedes heeft met het nieuwe pakket een stap gemaakt. In Spanje waren Lewis Hamilton en George Russell sneller dan Ferrari en Aston Martin, al ligt Red Bull nog buiten bereik. "Ze zetten heel goede rondetijden neer", vervolgt de 80-jarige man uit Graz. "Wij gingen op de harde band niet goed, maar ik kijk altijd alleen naar onze eigen auto's. Zolang we nog relatief goed vooraan rijden, zijn we rustig."

Video: Verstappen wordt gewaarschuwd door overschrijden track limits